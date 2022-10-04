Сексолог раскрыла секреты сексуально привлекательных женщин

Сексуальная привлекательность женщины зависит не только от внешности, считает психолог-сексолог Каролина Путинцева. В своем Telegram-канале эксперт рассказала, почему одни дамы имеют больше успеха в личной жизни, чем другие.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Путинцева отметила: мужчинам нравятся женщины, которые двигаются мягко, обладают легкой походкой, не боятся смотреть в глаза и улыбаться. Приятный запах и тембр голоса тоже влияют на восприятие девушки молодыми людьми.

Однако, по мнению сексолога, если внутренне женщина чувствует себя дискомфортно, то ни красивые жесты, ни “призывный взгляд” не добавят ей привлекательности.

Негативные установки, касающиеся секса, а также комплексы и неуверенность в себе в первую очередь негативно сказываются на интимной жизни, предупредила эксперт. Каролина привела пример девушек, которые тратят много времени и денег на коррекцию фигуры, но даже имея стройное тело, боятся раздеться перед партнером.