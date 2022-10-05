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1 час назад

Психолог Виноградова рассказала, как распознать психически нездорового человека

Мария Каткова

Инна Виноградова, психолог, назвала признаки, по которым можно понять, что с вами рядом находится человек с нездоровой психикой. Об этом сообщает "Газета.ru".

Психолог назвала признаки психически нездорового человека
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В первую очередь она призвала обратить внимание на странное поведение. Например, человек разговаривает с кем-то и жестикулирует или берет оружие и собирается куда-то выйти.

Больного человека можно определить по его беспомощности. Например, он одевается не по погоде или идет в неизвестном направлении с пустотой в глазах. Так бывает у пожилых с деменцией.

Третьим признаком может быть внезапная вспышка агрессии и беспричинный гнев. На первый взгляд, человек может показаться нормальным, но вскоре начинает выдавать себя. Психолог говорит, что первые признаки деструктивного поведения человек начинает проявлять дома или на работе, а уже потом становится опасным для случайных прохожих.

Ранее сообщалось, что сексолог раскрыла секреты сексуально привлекательных женщин.

Психология,
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