Психолог назвала признаки психически нездорового человека

Инна Виноградова, психолог, назвала признаки, по которым можно понять, что с вами рядом находится человек с нездоровой психикой. Об этом сообщает "Газета.ru".

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В первую очередь она призвала обратить внимание на странное поведение. Например, человек разговаривает с кем-то и жестикулирует или берет оружие и собирается куда-то выйти.

Больного человека можно определить по его беспомощности. Например, он одевается не по погоде или идет в неизвестном направлении с пустотой в глазах. Так бывает у пожилых с деменцией.

Третьим признаком может быть внезапная вспышка агрессии и беспричинный гнев. На первый взгляд, человек может показаться нормальным, но вскоре начинает выдавать себя. Психолог говорит, что первые признаки деструктивного поведения человек начинает проявлять дома или на работе, а уже потом становится опасным для случайных прохожих.