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2 часа назад

Психолог Камалетдинова назвала отсутствие ревности секретом дружбы между мужчиной и женщиной

Мария Каткова

Семейный психотерапевт Анастасия Камалетдинова рассказала, что может быть залогом крепкой дружбы между мужчиной и женщиной. Об этом сообщает "Лента.ру".

Названы признаки дружбы между мужчиной и женщиной
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Она отметила, что многие люди считают, что дружба между людьми разных полов невозможна из-за того, что люди изначально неправильно воспринимают друг друга. Из-за этого дружба часто перетекает в романтические отношения.

Эксперт пояснила, что при дружеских отношениях люди не должны видеть друг в друге половых партнеров, а также не конкурировать между собой.

Такие отношения могут выстраиваться вокруг общих целей, интересов или на родственных связях. В последнем случае психолог имеет ввиду общие ценности и принципы. Дружба между мужчиной и женщиной считается нормальной, если она не вредит другим отношениям, не вызывает ревность и не перетекает во что-то большее.

Ранее сообщалось, что психолог назвала признаки психически нездорового человека.

Психология,
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