Названы признаки дружбы между мужчиной и женщиной

Семейный психотерапевт Анастасия Камалетдинова рассказала, что может быть залогом крепкой дружбы между мужчиной и женщиной. Об этом сообщает "Лента.ру".

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Она отметила, что многие люди считают, что дружба между людьми разных полов невозможна из-за того, что люди изначально неправильно воспринимают друг друга. Из-за этого дружба часто перетекает в романтические отношения.

Эксперт пояснила, что при дружеских отношениях люди не должны видеть друг в друге половых партнеров, а также не конкурировать между собой.

Такие отношения могут выстраиваться вокруг общих целей, интересов или на родственных связях. В последнем случае психолог имеет ввиду общие ценности и принципы. Дружба между мужчиной и женщиной считается нормальной, если она не вредит другим отношениям, не вызывает ревность и не перетекает во что-то большее.