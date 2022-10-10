Врач объяснил отказ женщин от интима в долгих отношениях

Уролог-андролог Александр Лубенников в беседе с "Лентой.ру" рассказал, почему женщины отказываются от секса в длительных отношениях.

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По словам эксперта, на либидо женщин влияет мужское внимание и забота партнера. Если этого нет, женщина может потерять интерес к сексу даже с постоянным партнером.

Кроме того, немаловажную роль в интимной жизни играет половая конституция:

"Одним необходимо заниматься сексом три раза в неделю, другим — три раза в месяц. Если у людей в паре разная сексуальная конституция, то отказы одного партнера неизбежны",

– подчеркнул медик.

Лубенников также напомнил, что для женщин важна прелюдия, атмосфера и психологическая связь с мужчиной. Если эти составляющие отсутствуют, девушке легко потерять интерес к сексу с партнером.

Чтобы не спровоцировать конфликт на почве отсутствия интима, уролог рекомендовал деликатно разговаривать с партнером на эту тему:

"Необходимо честно сказать о своем настроении, эмоциях через лингвистическую конструкцию: "Я чувствую, я испытываю, я ощущаю". В конце можно договориться о половой близости в другое время или другом месте".