В новом выпуске мы обсудили такой семейный сценарий, когда ребенок становится мужем своей матери. Звучит довольно абсурдно, но вы удивитесь, насколько часто эта ситуация встречается в реальной жизни.
С нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы послушали историю нашей подписчицы и попробовали понять, как ей изменить свою роль в семье, как поставить на место родственников, перестать чувствовать себя виноватой, откуда берутся подобные сценарии и как их по-возможности избежать.
Героиня выпуска рано пошла на работу, чтобы помогать матери-одиночке с младшим братом на руках. Большую часть денег девушка отдавала на нужды семьи.
"Мои личные средства почему-то считались частью семейного бюджета, о чем я и сказала. Мама заявила, что я зарабатываю гораздо больше брата, поэтому не должна считать каждую копейку. Потом и вовсе заявила, что я стала слишком жадной, а ведь она мне верила и считала, что у нее есть поддержка".
Когда героиня обзавелась своей семьей, ничего не поменялось: мать продолжила требовать деньги и говорить, что дочь обязано ее содержать и помогать брату.
"Я не попрекаю, просто мне надоело тянуть на себе мать, ведь в конце концов у нее есть взрослый сын, к которому она почему-то не предъявляет никаких требований, как будто он до сих пор маленький. Тот факт, что у меня уже своя семья, и я должна думать о ней, мама почему-то не воспринимает. Или твердит, что муж настраивает меня против них, чтобы я не давала денег, хотя он вообще не вмешивается в наши отношения. Дескать, до брака я была более щедрой".
0:55 История героини.
6:35 Дочь в роли мужа для матери.
8:37 «Неблагодарная»: мать - ребенок.
10:17 Как угодить маме.
11:40 Когда надо помогать родителям, а когда - нет.
12:26 Можно ли избежать такого сценария.
14:16 Как матери манипулируют детьми.
16:44 Почему больше достается старшим детям.
19:00 Могут ли дети противостоять родителям: страх разрыва контакта.
19:58 Почему бесполезно пытаться поменять родителей.
21:24 Непсихологический запрос: что делать с дискомфортом и как перестать терпеть.
26:38 Старшая дочь в роли жены для отца.
29:23 Для кого больше характерен такой сценарий.
30:30 Особенности российского менталитета: «нужно делиться».
31:42 Эмоциональный контейнер: как отделить себя-взрослого от себя-ребенка.
37:48 Хороший и плохой ребенок: как не испортить отношения с братом или сестрой из-за матери.
40:34 Итоги выпуска.
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