"Я не попрекаю, просто мне надоело тянуть на себе мать, ведь в конце концов у нее есть взрослый сын, к которому она почему-то не предъявляет никаких требований, как будто он до сих пор маленький. Тот факт, что у меня уже своя семья, и я должна думать о ней, мама почему-то не воспринимает. Или твердит, что муж настраивает меня против них, чтобы я не давала денег, хотя он вообще не вмешивается в наши отношения. Дескать, до брака я была более щедрой".