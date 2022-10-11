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1 час назад

"Надоело тянуть на себе мать": как перестать быть мужем для своей матери

Екатерина Сурина
"Надоело тянуть на себе мать"
Фото: Кадр из фильма "Эрин Брокович"Кадр из фильма "Эрин Брокович"

В новом выпуске мы обсудили такой семейный сценарий, когда ребенок становится мужем своей матери. Звучит довольно абсурдно, но вы удивитесь, насколько часто эта ситуация встречается в реальной жизни.

Видео дня

С нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы послушали историю нашей подписчицы и попробовали понять, как ей изменить свою роль в семье, как поставить на место родственников, перестать чувствовать себя виноватой, откуда берутся подобные сценарии и как их по-возможности избежать.

Что обсуждаем

Героиня выпуска рано пошла на работу, чтобы помогать матери-одиночке с младшим братом на руках. Большую часть денег девушка отдавала на нужды семьи.

"Мои личные средства почему-то считались частью семейного бюджета, о чем я и сказала. Мама заявила, что я зарабатываю гораздо больше брата, поэтому не должна считать каждую копейку. Потом и вовсе заявила, что я стала слишком жадной, а ведь она мне верила и считала, что у нее есть поддержка".

Когда героиня обзавелась своей семьей, ничего не поменялось: мать продолжила требовать деньги и говорить, что дочь обязано ее содержать и помогать брату.

"Я не попрекаю, просто мне надоело тянуть на себе мать, ведь в конце концов у нее есть взрослый сын, к которому она почему-то не предъявляет никаких требований, как будто он до сих пор маленький. Тот факт, что у меня уже своя семья, и я должна думать о ней, мама почему-то не воспринимает. Или твердит, что муж настраивает меня против них, чтобы я не давала денег, хотя он вообще не вмешивается в наши отношения. Дескать, до брака я была более щедрой".

Коротко о главном

0:55 История героини.

6:35 Дочь в роли мужа для матери.

8:37 «Неблагодарная»: мать - ребенок.

10:17 Как угодить маме.

11:40 Когда надо помогать родителям, а когда - нет.

12:26 Можно ли избежать такого сценария.

14:16 Как матери манипулируют детьми.

16:44 Почему больше достается старшим детям.

19:00 Могут ли дети противостоять родителям: страх разрыва контакта.

19:58 Почему бесполезно пытаться поменять родителей.

21:24 Непсихологический запрос: что делать с дискомфортом и как перестать терпеть.

26:38 Старшая дочь в роли жены для отца.

29:23 Для кого больше характерен такой сценарий.

30:30 Особенности российского менталитета: «нужно делиться».

31:42 Эмоциональный контейнер: как отделить себя-взрослого от себя-ребенка.

37:48 Хороший и плохой ребенок: как не испортить отношения с братом или сестрой из-за матери.

40:34 Итоги выпуска.

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А если вы хотите поделиться своей историей, пишите нам на grabli@myrambler.ru, и мы обязательно разберем ее в одном из следующих выпусков.

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