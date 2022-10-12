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3 часа назад

Сексолог Снеговая назвала психологический прием, который поможет перестать стесняться своего тела

Мария Каткова

Сексолог и семейный психолог Валентина Снеговая рассказала о способе, который поможет принять свое тело. Об этом сообщает "Лента.ру".

Сексолог рассказала, как перестать стесняться своего тела
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Она отметила, что в принятии себя поможет обращение к специалисту и грамотное лечение. Однако если человек не решается обратиться к специалисту, есть упражнения, которые помогают в принятии себя.

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Эксперт рекомендует нарисовать себя и подписать на рисунке все недостатки, которые не нравятся в себе. Также можно словами описать, если не хочется рисовать. После этого бумагу нужно сжечь.

Она добавила, что причины стеснительности своего тела могут быть установками из детства, но иногда их навязывают партнеры. Также она призвала женщин помнить о том, что иногда то, что им в себе не нравится, партнер может воспринимать по-другому.

Ранее сообщалось, что сексолог Путинцева рассказала, каких женщин мужчины считают сексуальными.

Психология,
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