Сексолог рассказала, как перестать стесняться своего тела

Сексолог и семейный психолог Валентина Снеговая рассказала о способе, который поможет принять свое тело. Об этом сообщает "Лента.ру".

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Она отметила, что в принятии себя поможет обращение к специалисту и грамотное лечение. Однако если человек не решается обратиться к специалисту, есть упражнения, которые помогают в принятии себя.

Эксперт рекомендует нарисовать себя и подписать на рисунке все недостатки, которые не нравятся в себе. Также можно словами описать, если не хочется рисовать. После этого бумагу нужно сжечь.