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1 час назад

Зачем мужчины преувеличивают количество своих партнерш

Мира Маркина

Доктор Кирстен Митчелл из Университета Глазго провела обширное исследование и выяснила, почему мужчины склонны приукрашивать свою сексуальную биографию. Подробнее о выводах, к которым пришла эксперт – в материале "Рамблера".

Зачем мужчины преувеличивают количество своих партнерш
Фото: Кадр из сериала "Секс по дружбе"Кадр из сериала "Секс по дружбе"

Митчелл задалась целью объяснить популярный в социологических кругах "половой пробел". Его суть состоит в следующем: когда мужчины и женщины отвечают на вопрос о количестве половых партнеров, мужчины, как правило, называют число, которое в два раза больше того, что озвучивают женщины. Отсюда вопрос – в таком случае, с кем мужчины занимаются интимом?

Национальное исследование сексуальных привычек и поведения, в котором приняли участие 15 тысяч мужчин и женщин, подтвердило данную тенденцию. Отвечая на вопрос о сексуальных связях, в среднем, мужчины говорили, что вступали в интимные отношения с 14 женщинами за всю жизнь. В то время как среднее число партнеров у женщин – 7.

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По мнению Кирстен Митчелл, к "половому пробелу" приводит три фактора:

1. Мужчины склонны преувеличивать количество партнерш. Вследствие этого и вырастает среднее число партнерш у мужчин.

2. Женщины чаще называют точное количество партнеров, в то время как мужчины примерное. И вновь они склонны округлять число в сторону увеличения.

3. Женщинам свойственно преуменьшать число партнеров. Многие из них не считают связи на одну ночь, а замужние не упоминают одноразовые измены.

В заключение исследования Митчелл пришла к выводу, что мужчины являются заложниками "донжуанской модели поведения" – в обществе по сей день поощряются мужчины-ловеласы. Тем временем женщин с множеством партнеров принято осуждать, поэтому девушки чаще склонны преуменьшать количество половых связей.

Психология,
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