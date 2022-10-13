Зачем мужчины преувеличивают количество своих партнерш

Доктор Кирстен Митчелл из Университета Глазго провела обширное исследование и выяснила, почему мужчины склонны приукрашивать свою сексуальную биографию. Подробнее о выводах, к которым пришла эксперт – в материале "Рамблера".
Митчелл задалась целью объяснить популярный в социологических кругах "половой пробел". Его суть состоит в следующем: когда мужчины и женщины отвечают на вопрос о количестве половых партнеров, мужчины, как правило, называют число, которое в два раза больше того, что озвучивают женщины. Отсюда вопрос – в таком случае, с кем мужчины занимаются интимом?
Национальное исследование сексуальных привычек и поведения, в котором приняли участие 15 тысяч мужчин и женщин, подтвердило данную тенденцию. Отвечая на вопрос о сексуальных связях, в среднем, мужчины говорили, что вступали в интимные отношения с 14 женщинами за всю жизнь. В то время как среднее число партнеров у женщин – 7.
По мнению Кирстен Митчелл, к "половому пробелу" приводит три фактора:
1. Мужчины склонны преувеличивать количество партнерш. Вследствие этого и вырастает среднее число партнерш у мужчин.
2. Женщины чаще называют точное количество партнеров, в то время как мужчины примерное. И вновь они склонны округлять число в сторону увеличения.
3. Женщинам свойственно преуменьшать число партнеров. Многие из них не считают связи на одну ночь, а замужние не упоминают одноразовые измены.
В заключение исследования Митчелл пришла к выводу, что мужчины являются заложниками "донжуанской модели поведения" – в обществе по сей день поощряются мужчины-ловеласы. Тем временем женщин с множеством партнеров принято осуждать, поэтому девушки чаще склонны преуменьшать количество половых связей.