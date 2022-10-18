Фото: Кадр из сериала "Укрощение свекрови" Кадр из сериала "Укрощение свекрови"

Тема нового выпуска перекликается с предыдущим подкастом, где мы обсуждали, как мать назначила свою дочь на место мужа. А сегодня у нас история от мужчины, которому тоже предстоит сделать нелегкий выбор в отношениях с матерью и миром.

Видео дня

С нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы попробовали разобраться, как и почему отношения с мамой так фатально влияют на жизнь нашего героя и что же ему в конце концов с этим делать.

Что обсуждаем

Герой выпуска воспитывался одной матерью. С детства она говорила ему, что он ее единственный защитник и помощник. Когда молодой человек вырос, мама стала препятствовать его отношениям с девушками:

"Мама твердила, что нормальных девушек сейчас вообще нет, и нечего связываться с кем попало. Конечно же, я жил с матерью, хотя отдельную квартиру купил. Каждый раз, когда пытался съехать, начинались упреки, мама хваталась за сердце, твердила, что не может жить одна и без меня просто умрет в одиночестве, а я даже не сразу об этом не узнаю. Говорила, что я неблагодарный, а ведь она всю жизнь мне отдала".

Мужчина женился, но мать не устраивал его выбор. Она критиковала супругу сына и поспособствовала их разводу. Но теперь герой сожалеет о сделанном и хочет вернуть жену.

Коротко о главном

00:52 История героя.

04:00 Как сыновья выполняют роль мужа для матери.

06:24 "Я умру и делай, что хочешь".

8:22 Чувство вины перед матерью. Манипуляции здоровьем.

10:25 Патриархат в российских семьях. Как он проявляется даже без мужчины в семье.

12:39 Как вести себя женщине с таким мужчиной.

14:06 Негативный материнский комплекс: что это.

15:59 Отсутствующий отец и сверхзначимая мать.

20:21 Почему вряд ли получится вернуть старые отношения.

26:26 "Надо было сделать так": как перестать сожалеть о своих решениях и испытывать чувство вины.

30:45 Эмоциональный дефицит: в какой момент его начинает заполнять ребенок матери, а не партнер.

35:42 Что делать, чтобы не передать травму детям и справиться с ним самому.

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