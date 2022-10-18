Тема нового выпуска перекликается с предыдущим подкастом, где мы обсуждали, как мать назначила свою дочь на место мужа. А сегодня у нас история от мужчины, которому тоже предстоит сделать нелегкий выбор в отношениях с матерью и миром.
С нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы попробовали разобраться, как и почему отношения с мамой так фатально влияют на жизнь нашего героя и что же ему в конце концов с этим делать.
Герой выпуска воспитывался одной матерью. С детства она говорила ему, что он ее единственный защитник и помощник. Когда молодой человек вырос, мама стала препятствовать его отношениям с девушками:
"Мама твердила, что нормальных девушек сейчас вообще нет, и нечего связываться с кем попало. Конечно же, я жил с матерью, хотя отдельную квартиру купил. Каждый раз, когда пытался съехать, начинались упреки, мама хваталась за сердце, твердила, что не может жить одна и без меня просто умрет в одиночестве, а я даже не сразу об этом не узнаю. Говорила, что я неблагодарный, а ведь она всю жизнь мне отдала".
Мужчина женился, но мать не устраивал его выбор. Она критиковала супругу сына и поспособствовала их разводу. Но теперь герой сожалеет о сделанном и хочет вернуть жену.
00:52 История героя.
04:00 Как сыновья выполняют роль мужа для матери.
06:24 "Я умру и делай, что хочешь".
8:22 Чувство вины перед матерью. Манипуляции здоровьем.
10:25 Патриархат в российских семьях. Как он проявляется даже без мужчины в семье.
12:39 Как вести себя женщине с таким мужчиной.
14:06 Негативный материнский комплекс: что это.
15:59 Отсутствующий отец и сверхзначимая мать.
20:21 Почему вряд ли получится вернуть старые отношения.
26:26 "Надо было сделать так": как перестать сожалеть о своих решениях и испытывать чувство вины.
30:45 Эмоциональный дефицит: в какой момент его начинает заполнять ребенок матери, а не партнер.
35:42 Что делать, чтобы не передать травму детям и справиться с ним самому.
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