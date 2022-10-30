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46 минут назад

Какие темы не принято обсуждать по этикету

Даша Краснова

Мы можем вести себя легко и непринужденно в теплой компании близких людей и болтать на любые темы. Но в обществе необходимо вести себя иначе и выдерживать границы дозволенного. "Рамблер" расскажет, какие темы не стоит обсуждать по правилам этикета.

Какие темы не принято обсуждать по этикету
Фото: unsplashunsplash

Деньги

Излюбленная всеми тема — кто и сколько зарабатывает, где одевается и куда ездит. Если вы обсуждаете путешествия, лучше назвать страну, но опустить название отеля. Возможно, у людей рядом другой финансовый статус и информация о чужом богатстве поставит их в неловкое положение.

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Здоровье

Обычно люди встречаются в обществе, чтобы обсуждать что-то нейтральное, отвлечься от важных тем и проблем. Трудности со здоровьем своим и уже тем более чужим лучше оставить для близкого круга. По этикету даже о пищевой аллергии сотрудникам ресторанов и кафе необходимо сообщать заранее по телефону или лично, чтобы гости остались вне этой информации.

Политика

Проще всего поссориться из-за взглядов на политическую жизнь. Особенно это актуально сейчас. Важно помнить, что у каждого человека свое видение ситуации и свои предпочтения. Для поддержания разговора на какую-то политическую тему достаточно изложить основную идею, но не придерживаться сторон, если вам важно сохранить отношения.

Психология,
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