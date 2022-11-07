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58 минут назад

4 вещи, которые о вас понимают люди в первые секунды знакомства: мнение ученых

Мира Маркина

Многих из нас заботит вопрос – какое первое впечатление мы производим на людей? Кажется, чтобы понравиться кому-либо в запасе есть как минимум несколько часов во время первой встречи. Однако на самом деле люди делают выводы друг о друге уже в первые секунды знакомства, к такому выводу пришли ученые.

Какие вещи о вас понимают люди в первые секунды знакомства
Фото: Кадр из сериала "Как я встретил вашу маму"Кадр из сериала "Как я встретил вашу маму"

Подробнее о вещах, которые посторонние узнают о вас еще до того, как вы сами расскажете о себе – в материале "Рамблера".

Состоятельнось

Исследователи подтвердили – встречают, действительно, по одежке. Ученые нидерландского университета Тилбург выяснили, что окружающие определяют благосостояние человека по его одежде. Если вы одеты в известные бренды вроде Lacoste и Tommy Hilfiger, люди будут уверены, что перед ними состоятельный человек.

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Доминирование

Речь идет о природном подавлении окружающих, преимущественно своего пола. Чтобы определить, доминируете ли вы, новые знакомые обращают внимание на вашу голову. По данным ученых Университета Пенсильвании, лысый мужчина, как правило, является доминирующим. При условии, что он находится в компании приятелей с густой шевелюрой.

Ум

Чтобы произвести впечатление интеллектуала, совсем необязательно иметь широкий кругозор и читать минимум пять книг в месяц. Достаточно лишь смотреть собеседнику в глаза во время разговора. К такому выводу пришли ученые Брандейского университета в Массачусетсе.

Надежность

Исследователи факультета психологии Принстонского университета установили, что люди с женственными или детскими чертами лица вызывают больше доверия у окружающих в первые секунды знакомства.

Психология,Принстонский университет,
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