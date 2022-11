Что любимые песни говорят о вашем типе привязанности

Музыка, которую вы слушаете, говорит о вас куда больше, чем вы можете себе представить. К примеру, не так давно ученые установили, что любимые треки могут рассказать о типе привязанности человека и о том, как он влияет на личную жизнь. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Personal Relationships. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Москва слезам не верит" Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

Надежный (оптимистичная позиция)

Тревожный (такие люди беспокоятся, что станут отвергнутыми, и всегда ищут уверенности в своих отношениях)

Избегающий (эти индивиды заведомо обрекают отношения на провал, а потому закрываются от своего партнера)

Тревожно-избегающий (такие люди стремятся к близости, но при этом им сложно доверять партнеру) Специалисты выделяют четыре типа привязанности, которые могут быть характерны для человека в зрелом возрасте:

Видео дня

Доктор философии Университета Торонто Равин Алаеи и профессора факультета психологии Джефф Макдональд и Николас Рул вместе с группой ученых провели исследование. В работе приняли участие 570 человек: их попросили рассказать о своих любимых композициях. После этого специалисты проанализировали 7000 треков с целью установить тип привязанности, выраженный в текстах.

"Оказалось, что люди с избегающей привязанностью предпочитают музыку с избегающими текстами. Я ожидал увидеть чёткую связь между тревожным типом и песнями, потому что они самые эмоциональные, но, что удивительно, это было самое незначительное совпадение",

– отметил Алаеи.

В ходе второго исследования эксперты проанализировали более 800 хитов из Billboard Hot 100 c 1946 по 2015 год и установили, что тексты песен с течением времени стали более избегающими и менее безопасными.

Алаеи также добавил, что популярные треки развиваются параллельно тенденциям социального разъединения – люди ценят независимость выше зависимости от других и потому чувствуют себя более изолированными.

В заключение ученые привели ряд любимых треков представителей разных типов привязанностей:

Надежный:

Sonny & Cher — I Got You Babe

Whitney Houston — I Will Always Love You

The Beatles — Love Me Do

Ed Sheeran — Thinking Out Loud

Plain White Ts — I Love You

John Legend — All of Me

Michael Bublé — Haven’t Met You Yet

Beach Boys — Wouldn’t It Be Nice

Bryan Adams — I Do It for You

Etta James — At Last

Justin Bieber — Holy

Тревожный:

Adele — Someone Like You

The Police — Every Breath You Take

Miley Cyrus — Wrecking Ball

Adele — Hello

U2 — One

Seether — Broken

No Doubt — Don’t Speak

Bruno Mars — When I Was Your Man

Drake — Hotline Bling

Избегающий:

Beyoncé — Irreplaceable

Chris Brown — Say Goodbye

N’Sync — Bye Bye Bye

Michael Jackson — Billie Jean

TLC — Scrubs

Rihanna — Take a Bow

The Weeknd — Heartless

Тревожно-избегающий:

Carrie Underwood — Before He Cheats

Gotye — Somebody that I Used to Know

Taylor Swift — Bad Blood

Sam Smith — I’m Not the Only One

Ne Yo — So Sick

Bonnie Raitt — I Can’t Make You Love Me

Adele — Rolling in the Deep

Rihanna ft. Drake — Work