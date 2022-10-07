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3 часа назад

Психолог Козырева: иллюзии о партнере могут привести к измене

Мария Каткова

Оксана Козырева, психолог, назвала наиболее распространенные причины, из-за которых люди решаются на измену. Об этом сообщает "Лента.ру".

Названы ситуации в отношениях, которые приводят к измене
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Козырева отметила, что довольно часто партнеры строят иллюзии и не видят перед собой реального человека. На самом деле, они могут иметь разные ценности и цели, но долго будут закрывать на это глаза, пока не произойдет критическая ситуация. Если в стрессе или тревожности один из партнеров не захочет проживать это и обсуждать, риск измены повышается.

Также, как обратила внимание эксперт, некоторые люди боятся расставания или могут тревожиться из-за риска оставить себя в отношениях. Такие установки также провоцируют измену.

Женщина узнала об измене с помощью умной колонки

Третьей причиной психолог назвала ситуацию, в которой человек забывает о своих желаниях ради социального одобрения. В таком случае он заводит роман на стороне и думает, что находится "в выигрышной" позиции, но это не так.

Ранее сообщалось, что названы признаки дружбы между мужчиной и женщиной.

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