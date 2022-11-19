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1 час назад

Психолог Зыгмантович рассказал, как грустная музыка помогает бороться с печалью

Мира Маркина

В плохом настроении слушать грустную музыку полезнее, чем бодрую и веселую. Об этом "Газете.ru" рассказал психолог Павел Зыгмантович.

Психолог объяснил, как грустная музыка "борется" с печалью
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам эксперта, грустная музыка может способствовать тому, что печаль пройдет быстрее. Исследователь предполагает, что причина такого феномена заключается в валидации. Этим термином в психологии обозначают признание права человека на переживания.

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Эксперт считает, что, если "пережить" ситуацию и погрустить из-за нее, то печаль отпустит быстрее. Психолог уверен, что такой сценарий действует на психику гораздо лучше, чем призывы собраться и взбодриться. Когда человек слышит подобное от родственников или знакомых, он начинает требовать от себя успокоиться, что намного хуже.

Концентрация на переживаниях ухудшает настроение и стрессоустойчивость. Поэтому, утверждает эксперт, когда тревога проходит, это очень хорошо. Главное, чтобы она "отступала" естественным путем. С этим и может помочь грустная музыка. Она способна подтолкнуть психику “побороть” душевную боль, не прикладывая собственных усилий для регулировки эмоций.

Ранее в материале "Рамблера" психолог рассказал, как справиться с паническими атаками.

Психология,
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