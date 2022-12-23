Эксперты выяснили, почему женщине достается вся работа по дому

Ученые из Кембриджского университета провели исследование с целью выяснить, по какой причине женщины чаще работают по дому, чем мужчины. Выводы исследователей обнародованы в журнале Philosophy and Phenomenological Research.

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По мнению ученых, женщины чаще замечают, где именно требуется навести порядок. Мужчины, смотря на одни и те же вещи, не приходят к такому выводу.

“Это называется эффектом аффорданса. Это характеристика объекта, который наводит на мысль о совершении какого-либо действия. Например, мы видим стул и сразу думаем о том, как на него сесть”, – приводят пример исследователи.

К более активной работе по дому женщин подталкивает социальная обусловленность. От мальчиков не ожидают стремления к порядку. А девочек учат насмотренности. Эксперты предположили, что если мужчин с детства поощрять заниматься домашними обязанностями, тогда эффект будет другой.