Психологи выяснили, как узнать щедрого мужчину

Согласно исследованию ученых из Ягеллонского университета в Польше, у щедрых мужчин повышенный уровень тестостерона сочетается с высоким уровнем нарциссизма. Научную работу опубликовал журнал Hormones and Behavior.
Исследователи провели эксперимент, участниками которого был 151 мужчина. Все испытуемые сдали анализ слюны, чтобы определить уровень тестостерона, а также прошли тестирования на нарциссизм. Затем они участвовали в игре, в которой должны были распределить очки между собой и незнакомцем.
"Согласно нашим результатам, высокий уровень тестостерона был связан с меньшей щедростью у менее нарциссических — следовательно, более доверчивых, менее циничных, более щедрых и менее эгоистичных — мужчин", — рассказали авторы исследования.
Ученые говорят, что обычно высокий уровень нарциссизма и тестостерона связан с конкурентным, антисоциальным поведением. Тем не менее, полученные результаты этот тезис опровергают. Исследователи планируют продолжить изучать, как тестостерон влияет на поведение людей.