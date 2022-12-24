Психологи выяснили, как узнать щедрого мужчину

Исследователи провели эксперимент, участниками которого был 151 мужчина. Все испытуемые сдали анализ слюны, чтобы определить уровень тестостерона, а также прошли тестирования на нарциссизм. Затем они участвовали в игре, в которой должны были распределить очки между собой и незнакомцем.