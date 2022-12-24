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57 минут назад

Психологи выяснили, по каким признакам узнать щедрого мужчину

Мира Маркина

Согласно исследованию ученых из Ягеллонского университета в Польше, у щедрых мужчин повышенный уровень тестостерона сочетается с высоким уровнем нарциссизма. Научную работу опубликовал журнал Hormones and Behavior.

Психологи выяснили, как узнать щедрого мужчину
Фото: PxherePxhere

Исследователи провели эксперимент, участниками которого был 151 мужчина. Все испытуемые сдали анализ слюны, чтобы определить уровень тестостерона, а также прошли тестирования на нарциссизм. Затем они участвовали в игре, в которой должны были распределить очки между собой и незнакомцем.

"Согласно нашим результатам, высокий уровень тестостерона был связан с меньшей щедростью у менее нарциссических — следовательно, более доверчивых, менее циничных, более щедрых и менее эгоистичных — мужчин", — рассказали авторы исследования.

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Ученые говорят, что обычно высокий уровень нарциссизма и тестостерона связан с конкурентным, антисоциальным поведением. Тем не менее, полученные результаты этот тезис опровергают. Исследователи планируют продолжить изучать, как тестостерон влияет на поведение людей.

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Психология,
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