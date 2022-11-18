Психолог раскрыла признаки человека, от которого стоит бежать

Ощущения после общения с некоторыми людьми подскажут вам, стоит ли продолжать строить с ними отношения. На что обратить внимание, “Известиям” объяснила клинический психолог Алена Нижнева.

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Собеседница издания отметила: ощущение усталости, грусти и обиды может сигнализировать о том, что в вашем окружении появился токсичный человек. Ведь общение с ним часто приносит эмоциональный дискомфорт, а в некоторых случаях даже физический (например, когда вы чувствуете нехватку сил после встречи).

Еще один тревожный признак – если в течение нескольких дней после общения с кем-то вы замечаете, что ваше внимание расфокусировано, мысли зацикливаются на действиях или словах того человека.

Внутренние ощущения в процессе общения также подскажут, какой перед вами собеседник, подчеркнула психолог. Если “друг” убеждает в неправильности ваших эмоций, дает непрошенные советы и комментарии, отпускает неуместные шутки и часто обесценивает достижения других людей – стоит насторожиться.

Эксперт предложила проверить такие отношения следующим способом: если в ответ на ваше открытое проявление чувств собеседник никак не реагирует, целесообразность подобного общения стоит поставить под вопрос.