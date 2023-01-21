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1 час назад

Психолог Иваненко рассказала о полезной для здоровья технике объятий

Мира Маркина

Для психического и физического здоровья нужно обниматься с людьми и собаками, причем делать это от души. Об этом РИА Новости рассказала кандидат психологических наук Кристина Иваненко.

Психолог рассказала о полезной для здоровья технике объятий
Фото: PxherePxhere

По словам Иваненко, объятия полезны, поскольку во время них вырабатывается гормон счастья окситоцин. Он не только повышает способность бороться со стрессами, но и создает ощущение благополучия, расслабленности и счастья.

Психолог отметила, что обнимать можно не только людей, но и собак. Она также описала, как делать это правильно:

"Обниматься нужно правильно: долго, полностью присутствуя в этот момент в этой секунде, не думая ни о чем больше и делая это не для галочки, а действительно от души, максимально соприкасаясь со своим близким и полностью отдаваясь моменту".

При этом нормы объятий, подчеркнула Иваненко, не существует.

"Чем больше объятий, тем больше окситоцина и тем больше у человека ощущения, что в случае неприятности у него есть кто-то близкий, с кем вместе бок о бок можно пройти мимо этих неприятностей", — пояснила она.

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