Психолог рассказала о полезной для здоровья технике объятий

Для психического и физического здоровья нужно обниматься с людьми и собаками, причем делать это от души. Об этом РИА Новости рассказала кандидат психологических наук Кристина Иваненко.
По словам Иваненко, объятия полезны, поскольку во время них вырабатывается гормон счастья окситоцин. Он не только повышает способность бороться со стрессами, но и создает ощущение благополучия, расслабленности и счастья.
Психолог отметила, что обнимать можно не только людей, но и собак. Она также описала, как делать это правильно:
"Обниматься нужно правильно: долго, полностью присутствуя в этот момент в этой секунде, не думая ни о чем больше и делая это не для галочки, а действительно от души, максимально соприкасаясь со своим близким и полностью отдаваясь моменту".
При этом нормы объятий, подчеркнула Иваненко, не существует.
"Чем больше объятий, тем больше окситоцина и тем больше у человека ощущения, что в случае неприятности у него есть кто-то близкий, с кем вместе бок о бок можно пройти мимо этих неприятностей", — пояснила она.
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