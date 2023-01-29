Как нельзя увольняться

Иногда с надоевшей работы хочется уйти, хлопнув дверью и забыв о мучительном опыте навсегда. Понимаем, но это не выход. Как этично прекратить рабочие отношения и какие ошибки не стоит допускать при увольнении? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Уходить с конфликтом

В некоторых случаях это неизбежно, но лучше все-таки сохранять лицо и избегать подобных ситуаций. Если вы решили сжечь мосты, послать надоедливых коллег и токсичного начальника, подумайте сперва дважды. Мы никогда не знаем, с кем и при каких обстоятельствах нас снова сведет жизнь. Кроме того, о вас может донестись неприятная молва и до других компаний — клиентов или конкурентов.

Бездельничать в последние рабочие дни

Заявление уже написано, значит, оставшиеся две недели можно опаздывать и бездельничать. Можно, но не стоит. Лучше заранее обговорить с начальником, какие дела вы успеете завершить за оставшийся срок и передать свои обязанности коллегам. Оставлять о себе неприятные воспоминания не надо, но и перерабатывать из чувства вины — не лучшая затея.

Увольняться в конце месяца