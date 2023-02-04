Что такое АСМР и как он влияет на психику

Для того, чтобы понять, как АСМР, так популярный в наши дни, влияет на человеческую психику, стоит для начала разобраться в том, что же это в принципе такое. Сама аббревиатура расшифровывается так: автономная сенсорная меридиональная реакция. АСМР-видео снимаются с использованием качественных микрофонов, как правило, нескольких, для создания стерео-эффекта.

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Автор видео разговаривает шепотом, производит разного рода приятные для многих звуки – постукивания ногтями, шуршание с помощью каких-либо предметов, "причмокивания" и прочее. "Рамблер" поговорил с экспертом и разобрался, почему многим это так нравится..

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Методика ASMR заключается в воздействии на эмоциональное состояние посредством определенных звуковых триггеров. Триггером ASMR является определенный звук, который запускает ожидаемую эмоциональную реакцию - расслабление, легкость, некоторую эйфорию и психосоматические ощущения в теле - например, приятная дрожь в теле, мурашки, покалывания. ASMR-метод научно не изучен, соответственно информация о методе и его механизме действия достаточно поверхностная.

Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Наиболее часто воздействие на психику ASMR сравнивают с эффектом от прослушивания любимой музыки или медитации. Приятные эмоции мы получаем за счет выделение дофамина - нейромедиатора радости, предшественника серотонина. Безусловно такой эффект кратковременный, купировать психические расстройства и серьезные переживания таким способом не получится, но расслабиться, переключиться и даже заснуть ASMR помогает достаточно часто, и прекрасно работает, как психотерапевтический метод.

Почему не все получают эффект от ASMR?

Как раз именно эти люди убеждены, что метод не работает и является шарлатанством.

Вероятнее всего, отсутствие эффекта связано с отсутствием нужного триггера и соответственно эффекта нет. Человек слышит неинтересную пустую болтовню и видит простые стереотипные движения для умственно отсталых. Какие еще выводы можно сделать в таком случае? Естественно, впечатления и обратная связь не из приятных.

Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Мы все разные и воздействие триггеров дают совершенно разные эффекты, порой противоположные. Именно по этой причине люди слушают определенную музыку и в процессе испытывают непредсказуемые эмоции - все зависит от триггеров и их индивидуальном воздействии. В данном случае уместна фраза - «о вкусах не спорят», также важно понимать, что чаще всего эти «вкусы» определяются не только нашим выбором, но и внутренними особенностями организма, заложенными генетикой - это и составляет фундамент предпочтений.

Также имеют значение технические характеристики аудио-, видеоаппаратуры и наушников, с помощью которых мы слушаем и видим ASMR-записи, благоприятная обстановка вокруг и степень комфорта во время погружения.

Почему спустя несколько дней ASMR-прослушивания подряд эффект пропадает и ничего не происходит?

Мы привыкаем к звуковым триггерам и они перестают запускать нужную эмоциональную реакцию, соответственно, перестают работать, как триггеры и становятся пустыми словами или звуками. Именно поэтому не рекомендуется часто слушать ASMR-записи, тем более подряд. Необходимо делать регулярные перерывы от нескольких дней до нескольких недель и даже месяцев, чтобы не терять нужный психотерапевтический эффект, а в случае его потери приятные ощущения вернутся спустя время, но нужно понимать, что перерыв произойдет так или иначе.

Есть ли побочные эффекты от ASMR?

Как психотерапевт и эксперт по работе с подсознанием обращаю ваше внимание на смысловую нагрузку и сценарий видео. На результат именно от ASMR смысл сценария не влияет, главное, правильно воспроизводить ASMR-триггеры. Но не стоит забывать про бессознательное, которое поглощает любую информацию без фильтров. Например, есть видео, где сценарий предполагает болезнь, а место нахождения - кабинет врача или операционная. Каждому из нас необходимо самостоятельно отслеживать и ставить фильтры на получаемую информацию. В обязанности блогеров и ASMR-каналов это не входит, мы за это несем ответственность самостоятельно.

Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Какие можно сделать выводы?

Каждому слушателю необходимо определить «свои» ASMR- триггеры и использовать видео именно с индивидуально подходящими триггерами. Если нет эффекта, не стоит критиковать метод. Продолжите поиск нужных вам триггеров либо используйте другие психотерапевтические методы. Мы все разные и каждому свое.

ASMR подходит для редкого использования. Соответственно – только как дополнительный психотерапевтический метод, а основную психотерапевтическую нагрузку необходимо возлагать на другие способы и специалистов.