Как вернуть яркие чувства, если брак погряз в рутине

Рано или поздно многие партнеры сталкиваются с тем, что чувства становятся не такими яркими, отношения в паре – менее возвышенными. Может даже показаться, что брак тонет в рутине и повседневности. Но всегда ли это плохо? Надо ли пытаться бороться с рутиной в браке или же ее появление – неизбежность, с которой просто надо смириться. Объясняет психолог-консультант Ольга Кошут.
Может показаться, что появление каких-то привычек, совместных бытовых дел – это именно то, чего ждут от постоянных отношений. Если вы каждую субботу ходите на завтрак в кафе, готовите вечерами ужин, а раз в месяц обязательно идете на выставку или в кино, то это может указывать на то, что партнер – не какой-то проходной вариант, а тот самый, надежный человек, с которым вы готовы жить долгие годы. Однако время идет и заведенные когда-то традиции начинают утомлять, то, что раньше казалось приятным, больше не радует, список бытовых дел растягивается на километр. Почему так происходит и значит ли это, что отношения под угрозой?
Усталость от рутины – даже такой приятной как регулярные походы в кофейню – может действительно быть сигналом, что в ваших отношениях стоит что-то поменять. Рубить с плеча точно не стоит, а вот взглянуть на вашу пару под другим углом будет полезно.
Часто партнеры буквально растворяются друг в друге, не имея никаких дел, занятий и хобби «вне пары». По словам психолога, что-то свое очень важно для развития и восполнения ресурса. Свое хобби, своя работа, своя компания друзей – это дает человеку возможность восстановиться, провести время иначе, чем с партнером, а затем вернуться в пару отдохнувшим, со свежими идеями, с какими-то новостями.
Кроме того, психолог посоветовала развивать умение слушать и слышать, навык общаться, разговаривать друг с другом – так вы сможете дать партнеру нужную ему поддержку, поделиться своими переживаниями, будете способны обсудить какие-то наболевшие вопросы.
Рутина – неотъемлемая, но далеко не единственная часть отношений. Если всего остального в браке будет мало, то, конечно, рутина выйдет на первый план, заслонив собой все то, ради чего вы и вступали в эти отношения, считает психолог.
Для кого-то очень важны разнообразие и сюрпризы, кому-то, наоборот, важно постоянство и стабильность. Важно найти баланс, который подойдет именно для вашей пары. Найти его можно, если быть искренним в отношениях, если говорить с партнером, не заставляя его угадывать, чего именно вам хотелось бы, а что вам не нравится. Только в этом случае можно построить гармоничные отношения, в которых будет место и бытовым делам, и сюрпризам, и совместному досугу, и развитию каждого из партнеров.
Попробуйте посмотреть на вашего партнера так, будто вы только с ним познакомились, будто он вам незнаком: так вы вновь заметите то, что уже «приелось» за годы отношений.