Как вернуть яркие чувства, если брак погряз в рутине

Рано или поздно многие партнеры сталкиваются с тем, что чувства становятся не такими яркими, отношения в паре – менее возвышенными. Может даже показаться, что брак тонет в рутине и повседневности. Но всегда ли это плохо? Надо ли пытаться бороться с рутиной в браке или же ее появление – неизбежность, с которой просто надо смириться. Объясняет психолог-консультант Ольга Кошут.

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Может показаться, что появление каких-то привычек, совместных бытовых дел – это именно то, чего ждут от постоянных отношений. Если вы каждую субботу ходите на завтрак в кафе, готовите вечерами ужин, а раз в месяц обязательно идете на выставку или в кино, то это может указывать на то, что партнер – не какой-то проходной вариант, а тот самый, надежный человек, с которым вы готовы жить долгие годы. Однако время идет и заведенные когда-то традиции начинают утомлять, то, что раньше казалось приятным, больше не радует, список бытовых дел растягивается на километр. Почему так происходит и значит ли это, что отношения под угрозой?

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Почему появляется рутина в отношениях и как с ней бороться?

Усталость от рутины – даже такой приятной как регулярные походы в кофейню – может действительно быть сигналом, что в ваших отношениях стоит что-то поменять. Рубить с плеча точно не стоит, а вот взглянуть на вашу пару под другим углом будет полезно.

Разберитесь, что вас еще объединяет

Может показаться, что кроме бытовых дел, которыми вы занимаетесь вместе, у вас больше не осталось ничего общего. Вы можете уставать на работе, быть без сил после рождения ребенка, плохо себя чувствовать из-за ситуаций с близкими, из-за чего у каждого просто не будет сил на другого партнера.



Но именно в таких ситуациях очень важно не только отдыхать самому, но и поддержать другого, найти время на то, чтобы побыть вместе, вспомнить, что вы любили делать, когда не было детей, сложных проектов на работе или других факторов, вытягивающих из вас всю энергию.



Может так оказаться, что изначально ваши отношения строились на сильных эмоциях и страсти, а не на близости. Страсти со временем поутихли, близость не появилась. Рутинные дела в такой ситуации могут стать дополнительным раздражающим фактором, который будет еще больше отдалять партнеров друг от друга. Ольга Кошут Психолог-консультант, специалист по женской психологии

Поймите, что вы – отдельная личность

Часто партнеры буквально растворяются друг в друге, не имея никаких дел, занятий и хобби «вне пары». По словам психолога, что-то свое очень важно для развития и восполнения ресурса. Свое хобби, своя работа, своя компания друзей – это дает человеку возможность восстановиться, провести время иначе, чем с партнером, а затем вернуться в пару отдохнувшим, со свежими идеями, с какими-то новостями.

Кроме того, психолог посоветовала развивать умение слушать и слышать, навык общаться, разговаривать друг с другом – так вы сможете дать партнеру нужную ему поддержку, поделиться своими переживаниями, будете способны обсудить какие-то наболевшие вопросы.

Научитесь жить здесь и сейчас

Рутинные дела могут казаться действительно скучными, если у человека нет умения жить в моменте и радоваться тому, что его окружает. Вся наша жизнь состоит из самых разных моментов, если не научиться вычленять в их череде действительно приятное, то устать и загрустить в браке можно очень быстро.



Не стоит откладывать моменты наслаждения на потом – на период, когда вы поедете в отпуск, когда наступит лето, когда вы похудеете на 10 кг. Что-то хорошее есть в каждом из дней, но надо развить навык увидеть и прочувствовать это. Чашка кофе в одиночестве, сон на новом постельном белье, дорога до работы без пробок, прогулка в парке – каждый из этих моментов может стать той частичкой, которая сделает жизнь насыщенной, а не унылой, и затмит скучные бытовые дела. Ольга Кошут Психолог-консультант, специалист по женской психологии

Всегда ли рутину в отношениях надо искоренять?

Рутина – неотъемлемая, но далеко не единственная часть отношений. Если всего остального в браке будет мало, то, конечно, рутина выйдет на первый план, заслонив собой все то, ради чего вы и вступали в эти отношения, считает психолог.

Для кого-то очень важны разнообразие и сюрпризы, кому-то, наоборот, важно постоянство и стабильность. Важно найти баланс, который подойдет именно для вашей пары. Найти его можно, если быть искренним в отношениях, если говорить с партнером, не заставляя его угадывать, чего именно вам хотелось бы, а что вам не нравится. Только в этом случае можно построить гармоничные отношения, в которых будет место и бытовым делам, и сюрпризам, и совместному досугу, и развитию каждого из партнеров.