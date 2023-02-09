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1 час назад

Где искать бесплатную психологическую поддержку

Даша Краснова

Большинство людей от обращения к психотерапевту останавливает именно материальный вопрос. Однако в некоторых ситуациях помощь специалиста просто необходимо. Поэтому "Рамблер" собрал список из пяти организаций, которые оказывают психологическую помощь бесплатно.

Где искать бесплатную психологическую поддержку
Фото: unsplashunsplash

Центр "Не терпи"

В центре оказывают психологическую помощь тем, кто пострадал от насилия, специалисты также берут в работу авторов насилия, проводят вебинары и оказывают кризисную психологическую помощь. Для одного человека доступно до пяти консультаций онлайн.

Центр когнитивной терапии

Психологи оказывают помощь при тревожных расстройствах, обсессивно-компульсивных расстройствах, депрессии, личных проблемах

Почему насилие так трудно пережить

Платформа "Тебе поверят"

Платформа образовательных, психологических, медийных инициатив, направленных на сокращение уровня сексуального насилия над детьми и подростками. Участникам до 18 лет доступно восемь бесплатных консультаций для людей.

Центр "Сестры"

В центре осуществляют психологическое консультирование и просветительскую деятельность по проблемам сексуального насилия и торговли людьми. Телефон доверия, кризисная почта, очные консультации, лекции, тренинги и мастер-классы специалисты предоставляют бесплатно.

Псипросвет

Ресурс для людей c психическими расстройствами и их близких. В открытом доступе горячие линии, психиатрическая помощь, психотерапия, группы поддержки и просветительские проекты.

Психология,
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