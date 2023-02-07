Когда быть перфекционистом – плохо

Чтобы понять, как это исправить, нужно найти причину возникновения перфекционизма. В первую очередь, это воспитание и характер. Характер — это то, что закладывается генетически. Люди с педантичным характером нередко стремятся к перфекционизму во всем.



Следующий момент — это воспитание, когда родители хотят от ребенка идеального результата. Получается, в его голове закрепляется формула: если ты доводишь все до совершенства, ты молодец, и тебя все любят. Но это ложное убеждение. Конечно, и в первом, и во втором случае, психотерапия, как самостоятельная, так и со специалистом, помогает скорректировать перфекционизм. Со специалистом можно поработать с программами, которые закладывались в детстве. Если говорить о самостоятельной практике, важно научиться смещать фокус, отличать главное от второстепенного. Обязательно нужно работать с колесом баланса: смотреть, какие сферы жизни проседают, и начинать работу в этом направлении.

Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт