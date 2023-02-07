Когда быть перфекционистом – плохо

Перфекционизм — это стремление не просто делать все идеально, а доводить буквально каждую мелочь до совершенства. Почему на самом деле многие носители этой черты бывают глубоко несчастны, «Рамблер» узнал у психолога Вероники Сысоевой.
Перфекционисты порой разрушают свою жизнь, потому что утрачивают понимание, что главное, а что — второстепенное. Они забывают о себе и близких в попытках сделать что-то безукоризненно. На этом, на самом деле, неблагодарном пути легко растерять многое – друзей и семью, возможности, даже здоровье. Поэтому порой перфекционизм приобретает деструктивный характер.
Колесо баланса придумал и растиражировал, как идею, Пол Майер – американский бизнесмен и коуч. Вы можете скептически относиться к самой персоне автора, но при этом оценить пользу его изобретения и в экспресс-варианте проанализировать текущее состояние вашей жизни. Для этого пригодится лист бумаги и шариковая ручка.
Нарисуйте круг. Затем разделите его на несколько равных, насколько позволят ваши художественные способности, частей. Обычно колесо делят на восемь секторов, каждый из которых подразумевает одну из жизненно-важных на данном этапе сфер. Например, карьерный рост, семейные отношения, здоровье, деньги и так далее.
Затем вам предстоит оценить по десятибалльной шкале, насколько вы удовлетворены текущим положение дел в каждой сфере. Заштрихуйте все сектора, но только до уровня, который определили прежде. Посмотрите на рисунок. Насколько неровным получилось колесо? Какой сфере не хватает внимания? Над этим и предстоит работать.
Возвращаясь к теме деструктивного перфекционизма, следует отметить, что порой голос перфекциониста путают с внутренним критиком. Мы попросили у Вероники Сысоевой объяснить разницу.