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45 минут назад

Когда быть перфекционистом – плохо

Мира Маркина
Вероника Сысоеваэксперт

Перфекционизм — это стремление не просто делать все идеально, а доводить буквально каждую мелочь до совершенства. Почему на самом деле многие носители этой черты бывают глубоко несчастны, «Рамблер» узнал у психолога Вероники Сысоевой.

Когда быть перфекционистом – плохо
Фото: flickr.comflickr.com

Перфекционисты порой разрушают свою жизнь, потому что утрачивают понимание, что главное, а что — второстепенное. Они забывают о себе и близких в попытках сделать что-то безукоризненно. На этом, на самом деле, неблагодарном пути легко растерять многое – друзей и семью, возможности, даже здоровье. Поэтому порой перфекционизм приобретает деструктивный характер.

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Чтобы понять, как это исправить, нужно найти причину возникновения перфекционизма. В первую очередь, это воспитание и характер. Характер — это то, что закладывается генетически. Люди с педантичным характером нередко стремятся к перфекционизму во всем.

Следующий момент — это воспитание, когда родители хотят от ребенка идеального результата. Получается, в его голове закрепляется формула: если ты доводишь все до совершенства, ты молодец, и тебя все любят. Но это ложное убеждение. Конечно, и в первом, и во втором случае, психотерапия, как самостоятельная, так и со специалистом, помогает скорректировать перфекционизм. Со специалистом можно поработать с программами, которые закладывались в детстве. Если говорить о самостоятельной практике, важно научиться смещать фокус, отличать главное от второстепенного. Обязательно нужно работать с колесом баланса: смотреть, какие сферы жизни проседают, и начинать работу в этом направлении.
Вероника Сысоева
Вероника СысоеваНарколог, психотерапевт

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Колесо баланса придумал и растиражировал, как идею, Пол Майер – американский бизнесмен и коуч. Вы можете скептически относиться к самой персоне автора, но при этом оценить пользу его изобретения и в экспресс-варианте проанализировать текущее состояние вашей жизни. Для этого пригодится лист бумаги и шариковая ручка.

Нарисуйте круг. Затем разделите его на несколько равных, насколько позволят ваши художественные способности, частей. Обычно колесо делят на восемь секторов, каждый из которых подразумевает одну из жизненно-важных на данном этапе сфер. Например, карьерный рост, семейные отношения, здоровье, деньги и так далее.

Затем вам предстоит оценить по десятибалльной шкале, насколько вы удовлетворены текущим положение дел в каждой сфере. Заштрихуйте все сектора, но только до уровня, который определили прежде. Посмотрите на рисунок. Насколько неровным получилось колесо? Какой сфере не хватает внимания? Над этим и предстоит работать.

Возвращаясь к теме деструктивного перфекционизма, следует отметить, что порой голос перфекциониста путают с внутренним критиком. Мы попросили у Вероники Сысоевой объяснить разницу.

Внутренний критик — это более токсичный «товарищ» внутри нас, который недоволен всегда и всем. Если перфекционист доволен, когда все доведено до совершенства, когда сделано все, как планировалось, внутренний критик остается недовольным в любом случае. Эту проблему лучше решать со специалистом, потому что самостоятельно с данной программой работать трудно. Внутренний критик может испортить абсолютно все отношения: и с самим собой, и с близкими. Когда все испорчено с близкими, внутренний критик переходит на людей, которые не так близки: коллеги, порой люди, которые просто проходят мимо.
Вероника Сысоева
Вероника СысоеваНарколог, психотерапевт
Психология,
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