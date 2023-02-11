Как правильно расстаться с партнером: советы психолога

Расставание – процесс не самый приятный. Люди расстаются по различным причинам: зависимость у одного из партнеров, несовместимость ценностей, кардинальная разность интересов и целей в жизни. Бывает и так, что семейный кризис застает пару врасплох, в результате чего один из партнеров принимает решение расстаться.

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Но мало кто умеет это делать рационально. Некоторые партнеры часто инициируют ссору для того, чтобы она послужила поводом к расставанию. Бывают ситуации, когда один из партнеров просто перестает выходить на связь. Все это только усугубляет и без этого неприятные ощущения от расставания. Спросили психолога, эксперта кафедры «Нейролингвистическое программирование» Академии социальных технологий Эдуарда Лобастова, как расставаться этично.

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По словам эксперта, нет правильной стратегии при расставании. Для каждой конкретной ситуации она очень индивидуальна. Но, возможно, некоторые рекомендации помогут при необходимости сделать сложный шаг с наименьшими негативными последствиями.

Примите твердое решение

Перед тем, как завести разговор о расставании, необходимо самому взвесить все «за» и «против», после чего принять окончательное решение о прекращении отношений. Это требуется потому, что разговоры такого плана являются не самыми легкими в исполнении, ввиду частой эмоциональности со стороны партнера, которому сообщают о расставании.

Эдуард Лобастов Эксперт кафедры «Нейролингвистическое программирование» Академии социальных технологий

Выберите подходящее место

Психолог порекомендовал выбирать для расставания людное, но при этом тихое место, где можно было бы спокойно поговорить. Людное место необходимо, потому что что вы не всегда можете предсказать реакцию партнера на ваше решение. Также желательно, чтобы вы оба находились в спокойном состоянии.

Не давайте надежд

Как известно, есть 5 стадий принятия неизбежного. После того, как вы объявите о необходимости расставания, первые 3 стадии часто происходят в короткий промежуток времени (отрицание, гнев, торг). Здесь партнер, с которым вы расстаетесь, может пытаться угрожать вам, шантажировать, после чего, скорее всего, начнет торговаться, говоря о том, что изменится ради вас. Не стоит поддаваться просьбам, угрозам и мольбам и давать надежду, что возможно однажды ваши отношения опять продолжаться. Это сыграет с вами злую шутку.

Эдуард Лобастов Эксперт кафедры «Нейролингвистическое программирование» Академии социальных технологий

Уходя – уходите

Если вы приняли решение расстаться, то необходимо полностью закрыть «гештальт». Это значит, что стоит подумать об удалении номера человека, удалении его из друзей в социальных сетях. Данные шаги позволят, в том числе, мысленно отпустить человека.

Проявляйте уважение к чувствам

Существует мало людей, которым приятно слышать о том, что с ним расстаются. Человек в такие моменты может почувствовать свою ненужность и брошенность. Поэтому стоит с уважением отнестись к его чувствам и сообщить ему это.

Не обвиняйте партнера в расставании

Во всех неудавшихся отношениях всегда виноваты оба партнера. Именно поэтому бессмысленно обвинять кого-то одного. Вместе с тем, стоит обозначить причину расставания хотя бы для того, чтобы партнер сделал выводы для дальнейшей жизни и выстраивании новых отношений.

Эдуард Лобастов Эксперт кафедры «Нейролингвистическое программирование» Академии социальных технологий

Не поддавайтесь романтизму

Вы вместе прожили много достаточно хороших моментов. Но если вы приняли твердое решение, то разговоры о приятном совместном времяпрепровождении могут покосить уверенность. Также пресекайте подобные разговоры от вашего партнера, если его аргументы будут начинаться со слов: «Вспомни, как нам было хорошо...».

Никакой дружбы

Идея остаться друзьями хорошая чаще всего только в фильмах. Особенно, если у вас нет совместных детей. Когда вы остаетесь друзьями, это не позволяет завершить полностью отношения. Кроме того, если это предложение идет от вас (особенно из жалости), оно унижает партнера.

Никакого прощального интима и поцелуев