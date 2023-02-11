Как правильно расстаться с партнером: советы психолога

Расставание – процесс не самый приятный. Люди расстаются по различным причинам: зависимость у одного из партнеров, несовместимость ценностей, кардинальная разность интересов и целей в жизни. Бывает и так, что семейный кризис застает пару врасплох, в результате чего один из партнеров принимает решение расстаться.
Но мало кто умеет это делать рационально. Некоторые партнеры часто инициируют ссору для того, чтобы она послужила поводом к расставанию. Бывают ситуации, когда один из партнеров просто перестает выходить на связь. Все это только усугубляет и без этого неприятные ощущения от расставания. Спросили психолога, эксперта кафедры «Нейролингвистическое программирование» Академии социальных технологий Эдуарда Лобастова, как расставаться этично.
По словам эксперта, нет правильной стратегии при расставании. Для каждой конкретной ситуации она очень индивидуальна. Но, возможно, некоторые рекомендации помогут при необходимости сделать сложный шаг с наименьшими негативными последствиями.
Психолог порекомендовал выбирать для расставания людное, но при этом тихое место, где можно было бы спокойно поговорить. Людное место необходимо, потому что что вы не всегда можете предсказать реакцию партнера на ваше решение. Также желательно, чтобы вы оба находились в спокойном состоянии.
Если вы приняли решение расстаться, то необходимо полностью закрыть «гештальт». Это значит, что стоит подумать об удалении номера человека, удалении его из друзей в социальных сетях. Данные шаги позволят, в том числе, мысленно отпустить человека.
Существует мало людей, которым приятно слышать о том, что с ним расстаются. Человек в такие моменты может почувствовать свою ненужность и брошенность. Поэтому стоит с уважением отнестись к его чувствам и сообщить ему это.
Вы вместе прожили много достаточно хороших моментов. Но если вы приняли твердое решение, то разговоры о приятном совместном времяпрепровождении могут покосить уверенность. Также пресекайте подобные разговоры от вашего партнера, если его аргументы будут начинаться со слов: «Вспомни, как нам было хорошо...».
Идея остаться друзьями хорошая чаще всего только в фильмах. Особенно, если у вас нет совместных детей. Когда вы остаетесь друзьями, это не позволяет завершить полностью отношения. Кроме того, если это предложение идет от вас (особенно из жалости), оно унижает партнера.