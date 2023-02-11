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1 час назад

Психолог Толоконин подсказал, как бороться с негативными мыслями

Мира Маркина

Быстро избавиться от тяжелых мыслей поможет техника доведения до абсурда. Об этом и других способах избавиться от переживаний "Вечерней Москве" рассказал психолог, психотерапевт Артем Толоконин.

Психолог подсказал, как бороться с негативными мыслями
Фото: PxherePxhere

Если вообразить, что пугающие ситуации стали явью, и дать себе пережить возникшие ощущения, станет заметно легче. Еще победить переживания поможет концентрация на позитивных моментах, а не на страхах — к такой практике, говорит Артем Толоконин, полезно обращаться на 10-15 минут три раза в день.

Помимо этого, отмечает специалист, быстро успокоиться помогает работа с дыханием и телом. Важно глубоко дышать и наслаждаться этим процессом, когда чувствуете волнение, а также не забывать о спорте и активном образе жизни.

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Ранее "Рамблер" рассказывал, где найти бесплатную психологическую поддержку.

Психология,Артем Толоконин,
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