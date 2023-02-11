Психолог рассказала, как грамотно расставаться

Чтобы правильно расстаться с партнером, важно действительно вычеркнуть его из жизни, в разговоре быть предельно откровенным. Об этом психолог Татьяна Тасуева рассказала "Вечерней Москве".

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По словам специалиста, прежде всего важно осознать, что будущего с человеком, с которым вы хотите расстаться, быть не может, что он не останется даже другом или приятелем. Бывшего возлюбленного нужно отпустить, вычеркнуть из жизни, хотя для этого потребуется много энергетических сил.

Сообщать о решении расстаться важно четко и исчерпывающе, не оставляя ощущения, что отношения смогут когда-то возобновиться.

"Никаких слов ласки не стоит использовать при серьезном разговоре, избегайте таких речевых элементов, как "зая" или "котик". Общайтесь в уважительной манере, но серьезной", — подчеркнула психолог.

Эксперт считает, что легче всего расстаться, когда чувства погасли у двоих, и партнеры взвешенно обсуждают, что ощущают. Если кто-то в паре продолжает любить, есть смысл обратиться к семейному психологу.