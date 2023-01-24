Многие женщины хотя бы раз в жизни становились жертвами абьюзивных отношений. О том, как распознать партнера, нарушающего границы и способного проявлять жестокость, рассказала в беседе с «Лентой.ру» семейный психолог Ольга Романив.

Скрытые абьюзеры не упускают возможности похвалиться прошлыми отношениями перед новой возлюбленной, объяснила эксперт. По ее словам, такие мужчины намеренно подчеркивают, что его бывшие избранницы поплатились за то, что не ценили его, именно поэтому он им, например, изменял или поднимал руку. При этом он, конечно, подчеркнут, что с новой девушкой дела обстоят иначе, уточнила специалист.

Главным проявлением отношений с абьюзером психолог назвала эмоциональные качели. По ее словам, его настроение может измениться от радости до гнева за секунду.

"В большинстве случаев женщины осознают всю пагубность и разрушительность подобных отношений, но у них с трудом получается поставить в них точку", — подчеркнула врач.

Также отличительной особенностью абьюзеров является их манера делать комплименты. Они хвалят женщину так, что после слов остается неприятный осадок. Например, мужчина может отметить привлекательность возлюбленной, но подчеркнет, что она совершенно не умеет наносить макияж, объяснила психолог.