Как отметить День святого Валентина в одиночестве

Переживаете, что День всех влюбленных может превратиться для вас в день доски и страданий, потому что вы еще не встретили того самого? Отставить панику! Рассказываем, как 14-е февраля превратить в праздник для себя, в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Дневник Бриджит Джонс" Кадр из фильма "Дневник Бриджит Джонс"

День святого Валентина не повод лежать дома в старой пижаме и ведром мороженого в руках за просмотром слезливой мелодрамы (хотя если вы этого хотите, то почему бы и нет). Лучше вспомнить, что всему свое время (и для любви тоже), и устроить себе праздник, который вы однозначно заслуживаете. Вот с чего стоит начать.

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Откажитесь от просмотра ленты социальных сетей: лицезреть счастливые парочки, обменивающиеся признаниями в любви и подарками, то еще удовольствие. Поберегите нервную систему! Не стоит также вспоминать о бывших возлюбленных, с которыми вы когда-то встречались. Счастливые моменты, оставшиеся в прошлом (и памяти), ранят даже сильнее, чем просмотр романтических фотокарточек в чужих аккаунтах.

Кадр из фильма «Классный чин»

Теперь переходим к активным действиям: составьте программу на вечер. Если не хотите сегодня оставаться дома, соберите подруг (или даже коллег по работе) и отправляйтесь с ними в ресторан или бар. Совместное времяпрепровождение с близкими людьми (по крови или духу) поднимет вам настроение и отвлечет от навязчивых мыслей (например, идеи позвонить бывшему и вывалить на него все, что накипело). Один важный момент: зовите с вами оторваться людей, находящихся в активном поиске, или тех, кто просто хочет вырваться из семейной рутины и вздохнуть полной грудью хотя бы в этот вечер.

Если же вы все-таки хотите остаться дома, не стоит думать, что вас ждет унылый вечер. Объявите 14-е февраля днем любви к себе. Закажите на дом доставку еды, смешайте себе коктейль, наполните ванну, сделайте бьюти-процедуры, которые давно откладывали из-за нехватки времени. Просто позвольте себе получить удовольствие и наконец-то выбросить из головы стереотипы об одиночестве, которые вам навязывали чуть ли не со школьной скамьи. Еще один вариант: выберетесь в салон красоты или купите абонемент в СПА. Так вы смените обстановку, расслабитесь и сделаете что-то для себя. Это небольшой подарок себе отразиться не только на вашем внешнем виде, но и на вашем внутреннем состоянии.

Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки"