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1 час назад

Психолог Наумова раскрыла, почему некоторых людей раздражает День всех влюбленных

Катерина Саломе

Далеко не все любят День святого Валентина. О причинах нелюбви торжества рассказала семейный психолог Наталья Наумова в беседе с «Вечерней Москвой».

Почему День всех влюбленных многих раздражает
Фото: UnsplashUnsplash

Эксперт утверждает, что праздник давно не воспринимается людьми исключительно как День влюбленных. Она назвала его семейным торжеством.

Психолог объяснила, что яркая негативная реакция вызвана зачастую завистью. Не состоящим в отношениях людям неприятно смотреть на целующиеся вокруг пары, уточнила она, потому что в этот день они особо остро ощущают одиночество.

Куда сходить на свидание 14 февраля

"Если вас раздражает то, как вокруг влюбленные признаются в своих чувствах, а от валентинок у вас возникает рвотный рефлекс, значит, вы, скорее всего, еще не нашли свою любовь", — объяснила она.

Ранее мы писали о том, сколько россиян не планируют отмечать 14 февраля.

Психология,Наталья Наумова,
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