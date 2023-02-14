Почему День всех влюбленных многих раздражает

Далеко не все любят День святого Валентина. О причинах нелюбви торжества рассказала семейный психолог Наталья Наумова в беседе с «Вечерней Москвой».
Эксперт утверждает, что праздник давно не воспринимается людьми исключительно как День влюбленных. Она назвала его семейным торжеством.
Психолог объяснила, что яркая негативная реакция вызвана зачастую завистью. Не состоящим в отношениях людям неприятно смотреть на целующиеся вокруг пары, уточнила она, потому что в этот день они особо остро ощущают одиночество.
"Если вас раздражает то, как вокруг влюбленные признаются в своих чувствах, а от валентинок у вас возникает рвотный рефлекс, значит, вы, скорее всего, еще не нашли свою любовь", — объяснила она.
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