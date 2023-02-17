Психолог объяснила, как меньше критиковать себя

Чтобы стать менее требовательным к себе, сохранять ресурсное состояние и замечать положительные изменения в жизни, можно прибегнуть к нескольким практикам. Об этом "Вечерней Москве" рассказала психолог Анна Сергеева.

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Прежде всего специалист рекомендует прекратить себя ругать. Лучше подумать, как исправить ошибку или решить проблему, а не замыкаться на собственном промахе и не вешать на себя ярлыки. Кроме того, важно отдавать себе отчет, насколько критика в адрес самого себя конструктивна и точно ли вы виноваты в чем-то, что произошло не так.

Когда случается что-то нежелательное, важно обеспечивать контакт стоп с землей, восстанавливать дыхание и на минуту абстрагироваться. Если успокаивать себя таким образом каждый раз, саморегуляция начнет проходить на автомате.

Помимо этого, стоит приучить себя не сомневаться в собственных способностях и переключаться на что-то другое, если в конкретном виде деятельности достичь результата долго не получается. Скорее всего, после паузы, с новыми силами, решить задачу удастся гораздо быстрее.

Заниматься лучше тем, чего действительно хочется. Если человек посвящает время важным для него вещам, то чужое мнение и другие факторы, которые приводят к внутренней критике, перестают быть важными.

Во время рефлексии необходимо фокусироваться не на ошибках, а на достижениях, а также чаще себя хвалить. Это поможет осознать, что многие рутинные действия, которые не воспринимаются как что-то значимое, — на самом деле повод для одобрения.

Психолог рекомендует обратить внимание на то, сколько времени вы проводите с людьми, которые вас критикуют. Вероятно, от общения с ними стоит отказаться, а круг близких сформировать из тех, с кем совпадают интересы. Сравнивать себя с кем-либо или равняться на чужие идеалы, по словам Анны Сергеевой, нельзя ни в коем случае.