Личные границы: где они начинаются и как их защищать

Очертания своих личных границ каждый определяет сам. Чтобы это понять, нужно договориться с самим собой – "Как мне комфортно?", что для меня считается нормой, что – не позволительно. Потому что личные границы зависят от культуры, образования, семейных традиций и многого другого. В связи с этим становится ясно, что здесь каждый должен ориентироваться только на себя.

Чтобы научиться гармонично выстраивать границы, нужно определить собственные и перестать нарушать границы других людей. Обязательно нужно отслеживать ситуации, где мы сами нарушаем их, и исправляться. Да, сначала могут быть ошибки, но постепенно привычка нарушения границ уйдет из жизни человека, который над собой работает. Надо помнить, что другие люди тоже по своим критериям выстраивают площадь своих границ. И здесь многие допускают ошибку, когда судят о границах других по себе. Потому что, когда мы начинаем так мыслить, то непременно нарушаем границы других людей.