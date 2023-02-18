Личные границы: где они начинаются и как их защищать

Личные границы – крайне важная вещь. У каждого они индивидуальны, в зависимости от типа характера и еще многих аспектов. Нередко психологические травмы появляются именно вследствие нарушения этих самых границ.
"Рамблер" поговорил с психологом, чтобы узнать, что на самом деле означает это понятие и как научиться отстаивать свои границы.
Чтобы научиться гармонично выстраивать границы, нужно определить собственные и перестать нарушать границы других людей. Обязательно нужно отслеживать ситуации, где мы сами нарушаем их, и исправляться. Да, сначала могут быть ошибки, но постепенно привычка нарушения границ уйдет из жизни человека, который над собой работает. Надо помнить, что другие люди тоже по своим критериям выстраивают площадь своих границ. И здесь многие допускают ошибку, когда судят о границах других по себе. Потому что, когда мы начинаем так мыслить, то непременно нарушаем границы других людей.