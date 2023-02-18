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3 часа назад

Личные границы: где они начинаются и как их защищать

Мира Маркина
Вероника Сысоеваэксперт

Личные границы – крайне важная вещь. У каждого они индивидуальны, в зависимости от типа характера и еще многих аспектов. Нередко психологические травмы появляются именно вследствие нарушения этих самых границ.

Личные границы: где они начинаются и как их защищать
Фото: UnsplashUnsplash

"Рамблер" поговорил с психологом, чтобы узнать, что на самом деле означает это понятие и как научиться отстаивать свои границы.

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Очертания своих личных границ каждый определяет сам. Чтобы это понять, нужно договориться с самим собой – "Как мне комфортно?", что для меня считается нормой, что – не позволительно. Потому что личные границы зависят от культуры, образования, семейных традиций и многого другого. В связи с этим становится ясно, что здесь каждый должен ориентироваться только на себя.
Вероника Сысоева
Вероника СысоеваНарколог, психотерапевт

Чтобы научиться гармонично выстраивать границы, нужно определить собственные и перестать нарушать границы других людей. Обязательно нужно отслеживать ситуации, где мы сами нарушаем их, и исправляться. Да, сначала могут быть ошибки, но постепенно привычка нарушения границ уйдет из жизни человека, который над собой работает. Надо помнить, что другие люди тоже по своим критериям выстраивают площадь своих границ. И здесь многие допускают ошибку, когда судят о границах других по себе. Потому что, когда мы начинаем так мыслить, то непременно нарушаем границы других людей.

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Безусловно, важно понимать, откуда берется программа нарушения границ друг друга. Это возникает из прошлого наших предков: раньше границ не было никаких, так как люди максимально объединялись для выживания. Сейчас совсем другие время. И даже если мы в коллективе, важно, чтобы границы были выделены у каждого. Неважно, семья это, или рабочие проекты. Так всем жить будет гораздо комфортнее.
Вероника Сысоева
Вероника СысоеваНарколог, психотерапевт
Психология,ПРЕДОК,
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