Какая эмоция приводит к перееданию и как остановиться

Тема еды для каждого отзывается по-своему, кто-то воспринимает ее лишь как топливо для жизнедеятельности, кто-то — как праздник жизни, а для кого-то еда — про социализацию или, например, про проявление заботы. Попробуйте ответить для себя на вопрос: «А что же для меня еда?».
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Бывает так, что еда становится единственным способом снять стресс, это так называемое эмоциональное переедание, когда человек ест не из чувства голода, а для решения или компенсации своих психологических состояний, таких, как стресс, недостаток любви и понимания, одиночество, внутренняя пустота и желание ее чем-то заполнить, потребность получить положительные эмоции, страх, высокая тревожность. Спросили психолога Марию Манину, почему появляется эмоциональное переедание и как наладить пищевое поведение.
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Эмоциональное переедание может проявляться как в чрезмерном, бесконтрольном поглощении пищи, приводя к стабильному избыточному весу, так и в несистематическом питании, когда человек то забывает целый день есть, то наедается на ночь. В итоге — так много людей годами мучаются, пытаясь привести себя в желаемую форму, огромная индустрия заточена на похудение, через таблетки, массажи и даже пластические операции.
Психолог выделила ведущую эмоцию, которая чаше всего ведет к перееданию — это обида: подавленная, многократно невыраженная, проглоченная обида.
Механизм примерно такой: во взаимоотношениях или в какой-то ситуации вы чувствуете, что по отношению к вам проявлена несправедливость, вы не заслуживаете такого и вам неприятно. Но сказать прямо и открыто по разным причинам вы не можете. НЕ можете отказать. Не можете защитить себя. Не можете сделать так, как вам удобно. Точнее не позволяете себе. Тогда люди и мир показывают вам самую нелестную часть себя, а вам на это остается только обидится. А свое реальное чувство злости, несогласия, негодования приходится замолчать и как бы «проглотить».
Обида — это единственное что остается у тех, кто НЕ может прямо защитить свои границы, и очень старается быть хорошим, угодливым, подходящим и удобным для других.
Девушке говорят, что она толстая, унижают, говорят что одежда на ней ужасно сидит. Ей от этого действительно горько и неприятно. Но она молчит, или в крайнем случае скажет, что не очень то ей и важно;
Муж настаивает на чем-то, что противоречит вашим интересам, вам нужно переступить через себя и сделать. Или он просто не ценит вашего труда и в процессы ссоры унизил вас. Это невероятно больно вас задело, но вы промолчали.
Мама все время предъявляет претензии и критикует, но вы не можете на нее повлиять и вынуждены слушать это изо дня в день.
Вариантов бесчисленное множество, у каждого свой. Невыраженный импульс внутри очень болезненный и , чтобы сохранить себя и не мучиться нужно получить какую-то разрядку. Какую? Самый простой, доступный вариант – это, конечно, еда. Особенно сладкое или мучное. Это гарантия мгновенного удовольствия и снятия стресса, той самой боли от перенесенной обиды. Это все биохимическая реакция, при поглощении еды растет уровень серотонина, и человек мгновенно получает облегчение. А потом, вероятней всего, появляется вина перед собой за съеденное, которую тоже нужно заглушить. Это превращается в замкнутый круг, требуется новая и новая порция. Остановиться уже невозможно, так как присутствует слабый волевой компонент – попросту не хватает силы воли и энергии на это. Тогда вес не снижается или даже растет.
Как же можно помочь себе, остановиться, перестать есть все подряд и наладить свое пищевое поведение? Вот, что советует психолог Мария Манина:
Научиться ставить себя на первое место — обращать внимание на то, что важно и удобно вам. Когда вы таким образом начнете уважительно и заботливо к себе относиться, вы из эмоционального дефицита выйдете постепенно в стабильное и приятное внутренние состояние.
Наладить контакт со своими эмоциями и начать отмечать и определять те реальные чувства, которые вы испытываете в различных ситуациях. Особенно дать себе разрешение на злость. У большинства с детства стоит запрет на выражение злости, потому что «хорошие» девочки так себя вести не должны. Ваша злость — это естественный сигнал на то, что нарушаются ваши границы, на что что вам неприятно и неудобно — и это нужно сначала отследить, разрешить себе испытать, вместо подавления. Подавленная злость выходит фоновым раздражением и вам же опять причиняет дискомфорт. Также важно научиться выдерживать наказывающее чувство вины, когда вы начнете становиться неудобным другим и отказывать, выбирая себя и то как лучше для вас.
Начать выражать свои подавленные эмоции: злость, несогласие — то есть отстаивать границы экологичным способом, иначе взаимодействовать с людьми. Например, если раньше вы соглашались на то, что вам не удобно, теперь вы делаете паузу, берете время подумать, и вежливо, но твердо отказываетесь. Если вам говорят что-то грубое, вы озвучиваете вслух, что вам это неприятно и ищите способ выйти из общения.
Замечайте истинное чувство голода. Задайте себе вопрос: я сейчас реально хочу есть, или это снова мое лекарство от болезненных эмоций? Чего мне по настоящему хочется?
Осознанно практиковать контакт с собой. Слушать свои потребности — во внимании, в восхищении, в принятии, в одобрении, в поддержке, наконец, в отдыхе. И самое главное — ни от кого не ждать, а самостоятельно начать удовлетворять свои потребности.
Если обобщить — то благодаря чуткому отношению к себе, пониманию и налаживанию своих реальных эмоциональных реакций, вы сможете значительно сократиться уровень стресса и забыть об обидах — тогда заедать вам по сути будет нечего.