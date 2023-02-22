Какая эмоция приводит к перееданию и как остановиться

Механизм примерно такой: во взаимоотношениях или в какой-то ситуации вы чувствуете, что по отношению к вам проявлена несправедливость, вы не заслуживаете такого и вам неприятно. Но сказать прямо и открыто по разным причинам вы не можете. НЕ можете отказать. Не можете защитить себя. Не можете сделать так, как вам удобно. Точнее не позволяете себе. Тогда люди и мир показывают вам самую нелестную часть себя, а вам на это остается только обидится. А свое реальное чувство злости, несогласия, негодования приходится замолчать и как бы «проглотить».



Обида — это единственное что остается у тех, кто НЕ может прямо защитить свои границы, и очень старается быть хорошим, угодливым, подходящим и удобным для других.



Манина Мария Александровна Психолог