Спросили у психолога: что такое эффект Розенталя

Эффект Розенталя – это, по сути, когнитивное искажение – одна из систематических ошибок мышления, которые свойственны абсолютному большинству людей. Суть его состоит в следующем: ожидания человека напрямую влияют на его действия и поведение, что в итоге и приводит к предполагаемому результату.
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Эффект Розенталя также известен под термином «самосбывающиеся пророчества», а сам Роберт Розенталь называл его эффектом Пигмалиона.
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«Рамблер» поговорил с экспертом и попросил объяснить нашему читателю, что значит этот термин и как проявляется в жизни.
Механизм действия Эффекта Розенталя
Для человеческой психики критически важно представлять картину мира целостно, без противоречий. И поэтому, как только у человека возникает какое-либо убеждение, мозг начинает выбирать из окружающей реальности факты, которые работают на подтверждение этого убеждения. Человек бессознательно начинает действовать таким образом, чтобы доказать свою собственную правоту.
Как это работает на практике
«Например, мать уверена, что любой мужчина, который женится на ее дочери или будет с ней рядом, навредит ей. Предположим, это убеждение сформировалось под влиянием ее собственного печального опыта. И как только у дочери появляется молодой человек, она всячески демонстрирует ему эти подозрения: ведет себя нелюбезно и неприветливо, вмешивается в личную жизнь дочери и пытается повлиять на отношения пары. Все, что делает молодой человек, трактуется в негативном ключе – мать выискивает любые ошибки. В результате молодой человек начинает нервничать, конфликтовать, ругаться с дочерью по причине того, что мать мешает их отношениям. В итоге с высокой вероятностью отношения разрушаются. Заканчивается все тем, что мать заявляет: «Я же тебе говорила! Я знала, от этих мужиков ничего хорошего не будет». Она уверена в своей правоте, хотя на самом деле именно она своим убеждением испортила отношения дочери».
Светлана ДяченкоЭксперт кафедры «Бизнес-тренинги» Академии социальных технологий, тренер, методист, психологический консультант
Другой пример – позитивный. Предположим, женщине нагадали, что через года она выйдет замуж. Женщина начинает больше ухаживать за собой и внешностью, обращать больше внимания на мужчин. Она внимательнее смотрит на них, любой знак внимания трактует как заинтересованность – а вдруг это и есть ее будущий супруг! Мужчины чувствуют ее интерес и в ответ тоже начинают вести себя более активно. В конце концов отношения действительно завязываются. Женщина убеждается в том, что истинное пророчество сбылось. Хотя, на самом деле, сказанное гадалкой таким образом изменило ее поведение, что в результате она достигла желаемого.
«Надо сказать, что действие эффекта Розенталя неоднократно подтверждалось социологическими исследованиями. Сам Роберт Розенталь проводил множество экспериментов. Один из них – в начальной школе Сан-Франциско (США). Это исследование подтвердило гипотезу о том, что ожидания учителя влияют на успеваемость ученика. В начале учебного года был измерен IQ учеников. Случайный образом была отобрана контрольная группа, ничем не отличающаяся от остальных. Но учителям сказали, что это – дети в большим потенциалом, так называемые дети-бутоны. В конце учебного года был проведен повторный тест на IQ, который, как и ожидалось, показал, что показатели «детей – бутонов» улучшились. Учителя обращали на них больше внимания, давали больше поддержки, следили за прогрессом. Каждому было лестно думать, что в его классе проявится маленький гений. В итоге повышенное внимание со стороны учителей вызвало скачок в развитии детей».
Светлана ДяченкоЭксперт кафедры «Бизнес-тренинги» Академии социальных технологий, тренер, методист, психологический консультант
Итак, озвученные пророчества и ожидания формируют наш особенный стиль поведения и порядок действий, которые и приводят к соответствующему результату. Как это можно использовать?
Старайтесь принимать взвешенные решения. Помните, что на этом эффекте строится огромное количество инструментов маркетинга, им активно пользуются средства массовой информации. Он позволяет формировать в обществе некоторые правила и стереотипы, которым мы волей-неволей начинаем находить подтверждения. Будьте внимательны к манипуляциям, включайте критическое мышление и открытое сознание. Главное – быть готовым рассмотреть аргументы и за, и против вашей точки зрения, а потом принять взвешенное решение.
В личных взаимоотношениях также полезно помнить о самосбывающихся пророчествах. Отделяйте реального человека от ваших проекций и ожиданий. Иногда мы просто ищем подтверждения своим убеждениям в поведении партнера. Разговаривайте с партнером, задавайте вопросы, обсуждайте свои сомнения. Либо обратитесь к помогающему практику, чтобы увидеть ситуацию со стороны и более объективно в ней разобраться.
Заставьте работать эффект Розенталя на себя. Иногда этот принцип бывает очень полезен, действуя на благо человека. Именно на эффекте Розенталя, например, устроены аффирмации. Бывает полезно сказать себе: «Я самая обаятельная и привлекательная», «Я очень удачлив, у меня все получается!» и т.п. Вера в сказанное изменяет поведение.
«Кстати, и знаменитый эффект Плацебо работает на этом принципе: если человек верит, что какой-либо препарат, способ, метод, работает, то организм мобилизуется, демонстрируя улучшение здоровья. Известно, что группы, которые принимают плацебо в рамках тестирования новых медикаментов, всегда показывают лучшие показатели по выздоровлению, чем контрольные группы, проходящие исследования вообще без препаратов. Так работает сила нашего сознания и психики».
Светлана ДяченкоЭксперт кафедры «Бизнес-тренинги» Академии социальных технологий, тренер, методист, психологический консультант