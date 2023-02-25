Спросили у психолога: что такое эффект Розенталя

«Например, мать уверена, что любой мужчина, который женится на ее дочери или будет с ней рядом, навредит ей. Предположим, это убеждение сформировалось под влиянием ее собственного печального опыта. И как только у дочери появляется молодой человек, она всячески демонстрирует ему эти подозрения: ведет себя нелюбезно и неприветливо, вмешивается в личную жизнь дочери и пытается повлиять на отношения пары. Все, что делает молодой человек, трактуется в негативном ключе – мать выискивает любые ошибки. В результате молодой человек начинает нервничать, конфликтовать, ругаться с дочерью по причине того, что мать мешает их отношениям. В итоге с высокой вероятностью отношения разрушаются. Заканчивается все тем, что мать заявляет: «Я же тебе говорила! Я знала, от этих мужиков ничего хорошего не будет». Она уверена в своей правоте, хотя на самом деле именно она своим убеждением испортила отношения дочери».



Светлана Дяченко Эксперт кафедры «Бизнес-тренинги» Академии социальных технологий, тренер, методист, психологический консультант