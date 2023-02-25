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Психологи нашли способ выявить удовлетворенность отношениями

Специалисты из университета Конкордия в Канаде выяснили, что больше отношениями удовлетворены пары, которые часто используют местоимение "мы" и другие его формы, то есть применяют we-talk практика. Результаты исследования опубликовал журнал Personal Relationships.

Психологи нашли способ выявить удовлетворенность отношениями
© Pxhere

Ученые провели метаанализ 30 научных работ, темой которых стала we-talk практика, а также провели собственный эксперимент. Участвовали в исследовании 77 пар, у которых есть хотя бы один ребенок (фактор стресса). Они прошли опрос, позволяющий оценить отношения, а после этого рассказали, какой аспект воспитания ребенка дается им тяжелее всего и как влияет на пару.

Эксперимент показал, что партнеры, которые реже использовали практику we-talk, со временем испытывали становились менее удовлетворены браком. В противоположной ситуации удовлетворенность не уменьшалась.

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Психологи объясняют, что благодаря we-talk практике партнеры привыкают думать друг о друге как о команде. Такое отношение друг к другу воздействует на брак положительно.

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