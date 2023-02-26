Стало известно, каким женщинам нравятся склонные к риску мужчины

Ученые из Университета Западной Австралии выяснили, что любящие рисковать мужчины интересуют женщин с доступом к качественной медицине, которым нужны недолгие отношения. Соответствующая научная статья опубликована в Evolutionary Psychological Science.

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Исследователи опросили более 1300 женщин из 47 стран. Они собрали демографическую информацию о респондентках и узнали, какие мужчины кажутся им привлекательными. Выяснилось, что склонных рисковать мужчин чаще рассматривают для краткосрочных, чем для долгих и серьезны отношений.

Если женщина заинтересована в случайной интимной связи, она с большей вероятностью выберет смелого мужчину с хорошим телосложением. Когда намерения более серьезные, привлекательнее становятся преданные партнеры.

Респонденткам из более развитых стран доступны современные контрацептивы и качественная медицина. По этой причине они чаще могут позволить себе интрижку, отмечают ученые. Женщины, принадлежащие к другим социальным группам в основном не заинтересованы в таком опыте.