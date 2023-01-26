Сексолог объяснил влечение молодых мужчин к зрелым женщинам

Сексолог Евгений Кульгавчук в беседе с "Пятым каналом" рассказал, почему молодых людей нередко влечет к зрелым женщинам. По словам эксперта, такой интерес может быть обусловлен эдиповым комплексом.

Фото: Кадр из сериала "Секс в большом городе" Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Сексолог объяснил, что на определенном этапе жизни мальчик может испытывать сознательное или бессознательное сексуальное влечение к матери. Но по мере взросления этот интерес юноша, как правило, переносит на сверстниц.

Однако некоторые мужчины "застревают" в эдиповом комплексе, из-за чего даже во взрослом возрасте продолжают выбирать женщин постарше.