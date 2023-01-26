Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+8° в 
USD 68.96EUR 74.96
Войти в почту
1 час назад

Сексолог Кульгавчук объяснил влечение молодых мужчин к зрелым женщинам

Мира Маркина

Сексолог Евгений Кульгавчук в беседе с "Пятым каналом" рассказал, почему молодых людей нередко влечет к зрелым женщинам. По словам эксперта, такой интерес может быть обусловлен эдиповым комплексом.

Сексолог объяснил влечение молодых мужчин к зрелым женщинам
Фото: Кадр из сериала "Секс в большом городе"Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Сексолог объяснил, что на определенном этапе жизни мальчик может испытывать сознательное или бессознательное сексуальное влечение к матери. Но по мере взросления этот интерес юноша, как правило, переносит на сверстниц.

Сексолог Макниколс развеяла популярный миф о женском оргазме

Однако некоторые мужчины "застревают" в эдиповом комплексе, из-за чего даже во взрослом возрасте продолжают выбирать женщин постарше.

Кроме того, по словам Кульгавчука, на сексуальные предпочтения мужчин влияют их биологические особенности. Пик сексуальности мужчин приходится на 17-27 лет. В этом возрасте молодым людям не всегда удается добиться внимания ровесниц, поэтому они обращают внимание на зрелых женщин, которые кажутся им более опытными и раскрепощенными.

Ранее "Рамблер" рассказывал, почему мужчин тянет к женщинам с "комплексом принцессы".

Психология,Евгений Кульгавчук,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители