Сексолог объяснил влечение молодых мужчин к зрелым женщинам

Сексолог Евгений Кульгавчук в беседе с "Пятым каналом" рассказал, почему молодых людей нередко влечет к зрелым женщинам. По словам эксперта, такой интерес может быть обусловлен эдиповым комплексом.
Сексолог объяснил, что на определенном этапе жизни мальчик может испытывать сознательное или бессознательное сексуальное влечение к матери. Но по мере взросления этот интерес юноша, как правило, переносит на сверстниц.
Однако некоторые мужчины "застревают" в эдиповом комплексе, из-за чего даже во взрослом возрасте продолжают выбирать женщин постарше.
Кроме того, по словам Кульгавчука, на сексуальные предпочтения мужчин влияют их биологические особенности. Пик сексуальности мужчин приходится на 17-27 лет. В этом возрасте молодым людям не всегда удается добиться внимания ровесниц, поэтому они обращают внимание на зрелых женщин, которые кажутся им более опытными и раскрепощенными.
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