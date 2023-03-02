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1 час назад

Почему гнев и тревога на самом деле полезны

Мира Маркина

Достигать целей на работе и продвигаться по карьерной лестнице нам помогают не только эмпатия, выдержка и умение концентрироваться на поставленной задаче. К такому выводу пришли ученые из Великобритании. Какие «нехорошие» эмоции порой не стоит заглушать, читайте в материале «Рамблера».

Почему гнев и тревога на самом деле полезны
Фото: UnsplashUnsplash

Специалисты факультета психологии Университета Эссекса решили провести исследование о влиянии главных человеческих эмоций – радости, облегчения, скуки, гордости, надежды, гнева, беспокойства, стыда и разочарования – на процесс достижения результата. Ученые привлекли более тысячи добровольцев из четырех крупных стран (США, Канады, Германии и Великобритании) разного возраста. В число участников исследования вошли как студенты, так и взрослые работающие люди. Всем им предложили пройти опрос.

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Проанализировав полученные данные, исследователи выяснили, что как положительные, так и некоторые отрицательные эмоции способствуют стимулированию когнитивных функций. В частности, это гнев и беспокойство. Они входят в пул так называемых «эмоций достижения» – эмоций, связанных с производительностью (помимо пола, возраста, академических способностей и личностных качеств, которые тоже влияют на нас).

Ощущение тревоги и гнева дает энергию, которую мужчины и женщины, участвовавшие в исследовании, направляли на достижение целей в учебе и работе. И их не так мотивировали радость от выполненной задачи или расслабление. Исключением стала лишь надежда. Она помогала двигаться вперед и уверенным, и неуверенным в себе участникам опроса, согласно исследованию, опубликованному в Journal of Personality and Social Psychology.

Но есть у переживания негативных эмоций и другая сторона.

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Оценивая потенциальную взаимосвязь их с проблемами со здоровьем, ученые выяснили, что злость, стыд, беспокойство, разочарование ухудшают самочувствие. Они могут провоцировать головную боль, тошноту, проблемы со сном. Эти психосоматические симптомы также влияют на производительность. В исследовании учитывались повседневные проблемы со здоровьем, которые часто возникают в молодом возрасте, а не более тяжелые заболевания. А вот уверенность и расслабление наоборот – способствовали наилучшему самочувствию.

Психология,
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