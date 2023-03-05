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1 час назад

3 признака, что у вас эмоциональное выгорание: видео

Мира Маркина

Выгоранием называют состояние эмоционального и физического истощения, ставшего результатом накопившегося напряжения, которое долгое время не получало разрядки. Это довольно распространенная история, с которой сталкиваются в жизни многие люди.

Как понять, что у вас именно оно? Рассказал социальный психолог Александр Шахов в своем TikTok-аккаунте.

Так, один из трех признаков выгорание — отсутствие эмоций. При этом вы не можете испытывать не только положительные, но и отрицательные яркие чувства. Большинство людей с эмоциональным выгоранием ощущают сильную апатию и тоску.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее о других признаках выгорания.

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Психология,Видео,Александр Шахов,
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