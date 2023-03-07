Какие подарки не стоит дарить на 8 Марта

Выбрать подарок для женщины на 8 Марта может быть очень тяжело, и речь идет не только о мужчинах. Иногда довольно трудно выбрать что-то подходящее для подруги или родственницы. Существует ряд подарков, которые не стоит дарить ни в коем случае, так как это противоречит этикету, а также может обидеть человека.

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В материале “Рамблера” — о подарках, которые не стоит дарить на 8 Марта женщинам.

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Косметика

Все зависит от того, какую именно косметику вы дарите. Если это – подарочный набор, то лучше собрать его самостоятельно. Дело в том, что в заготовленные наборы в косметических магазинах кладут средства, которые плохо продаются, а это значит, что они низкокачественные.

Кроме того, многие женщины на протяжении долгих лет пользуются одной и той же косметикой, так как она им идеально подходит. Если вы не знаете ее любимый крем или шампунь, то лучше не дарить ей что-то новое.

Также не стоит дарить антивозрастную косметику даже в том случае, если она очень хорошая и дорогая. Таким образом вы намекаете женщине на ее возраст. Если вы все-таки решились на косметические продукты, лучше заранее спросить у нее, чем она пользуется или подарить сертификат, чтобы женщина сама выбрала себе подарок.

Нижнее белье

Не стоит дарить нижнее белье даже своим подругам, если они не изъявили конкретное желание. Также не нужно дарить его жене, если она вас об этом не просила. Для более дальних знакомых и друзей это может быть моветон, так как эта вещь достаточно интимная.

Покупайте нижнее белье только в том случае, если вас попросили об этом подарке. А если вы слышали, что ваша подруга или жена мечтает о комплекте определенного бренда, то можете преподнести в подарок сертификат этого магазина.

Одежда

Согласно этикету, одежду можно дарить только близким людям, то есть тем, кто разрешает прикасаться к своему телу, например, обнимать. То есть это должен быть достаточно близкий человек. Также вы должны знать его размер одежды. Заранее поинтересуйтесь о том, что он носит, какую посадку любит и какие вещи не приемлет в своем образе. Эти вопросы помогут вам не ошибиться с подарком.

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