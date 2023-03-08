Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+6° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
42 минуты назад

Правда ли, что слова могут убивать

Катя Кобышева
Вероника Сысоеваэксперт

Все чаще приходится слышать, что некоторые фразы, если их повторять слишком часто, могут способствовать развитию различных заболеваний, в том числе смертельных.

Правда ли, что слова могут убивать
Фото: UnsplashUnsplash

Правда это или нет, "Рамблеру" помог разобраться эксперт - врач-психотерапевт Вероника Сысоева.

Видео дня

Кажется, что фразой "все болезни в голове" можно объяснить развитие любого недуга и стоит лишь поменять настройки, как выздоровление не заставит себя ждать. О психосоматической природе разных заболеваний говорят и врачи узких специальностей, и психотерапевты.

Наш эксперт Вероника Сысоева объясняет, что психосоматическими симптомами называют неприятные ощущения в теле, связанные с эмоциональным состоянием или психическим расстройством.

"Наиболее часто вызывает психосоматические симптомы - тревога. Тошнота, ком в горле, тяжесть или боль в грудной клетке, в животе, стягивающие ощущения или боль в голове или спине, мышечная боль, рвота, диарея, сердцебиение, повышенное потоотделение, резкие смены давления - самые распространенные варианты психосоматических симптомов".
Вероника Сысоева
Вероника СысоеваНарколог, психотерапевт

Тем не менее нельзя сказать, что именно слова и выражения влияют на самочувствие человека.

"В данном случае имеет значение эмоция, которую вызывает сказанная фраза. Если фраза запускает стрессовую реакцию, возникает тревога, беспокойство и ряд неприятных эмоций, безусловно, это влияет на соматическое самочувствие."
Вероника Сысоева
Вероника СысоеваНарколог, психотерапевт

Этот эффект работает и в обратном направлении. Хотя, как говорит Вероника Сысоева, фразы, способные снизить уровень стресса и тревоги, улучшают эмоциональное состояние и самочувствие не так хорошо и быстро.

5 глупых фраз, которые выдают недалекого мужчину с головой

Негативные слова и выражения - кишка тонка, вырви глаз, глухая тетеря и им подобные - не могут вызывать заболевания, как уверяет Вероника Сысоева. Но также психотерапевт напоминает, что такие слова оказывают психологическое влияние на формирование определенного отношения к себе, самооценку и результаты в жизни.

Любые фразы и установки, которые помогают увидеть выход из сложной ситуации, повысить самооценку, почувствовать уверенность в себе, веру и надежду на лучшее, могут снизить уровень стресса и улучшить самочувствие. Также с их помощью можно "записать" на уровень подсознания убеждения, способные улучшить качество жизни в будущем.

"Какие именно фразы будут работать в конкретном случае, зависит от предпочтений, уровня личности, семейных и религиозных ценностей. Все индивидуально".
Вероника Сысоева
Вероника СысоеваНарколог, психотерапевт
Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий