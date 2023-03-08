Правда ли, что слова могут убивать

Все чаще приходится слышать, что некоторые фразы, если их повторять слишком часто, могут способствовать развитию различных заболеваний, в том числе смертельных.

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Правда это или нет, "Рамблеру" помог разобраться эксперт - врач-психотерапевт Вероника Сысоева.

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Кажется, что фразой "все болезни в голове" можно объяснить развитие любого недуга и стоит лишь поменять настройки, как выздоровление не заставит себя ждать. О психосоматической природе разных заболеваний говорят и врачи узких специальностей, и психотерапевты.

Наш эксперт Вероника Сысоева объясняет, что психосоматическими симптомами называют неприятные ощущения в теле, связанные с эмоциональным состоянием или психическим расстройством.

"Наиболее часто вызывает психосоматические симптомы - тревога. Тошнота, ком в горле, тяжесть или боль в грудной клетке, в животе, стягивающие ощущения или боль в голове или спине, мышечная боль, рвота, диарея, сердцебиение, повышенное потоотделение, резкие смены давления - самые распространенные варианты психосоматических симптомов".

Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Тем не менее нельзя сказать, что именно слова и выражения влияют на самочувствие человека.

"В данном случае имеет значение эмоция, которую вызывает сказанная фраза. Если фраза запускает стрессовую реакцию, возникает тревога, беспокойство и ряд неприятных эмоций, безусловно, это влияет на соматическое самочувствие."

Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Этот эффект работает и в обратном направлении. Хотя, как говорит Вероника Сысоева, фразы, способные снизить уровень стресса и тревоги, улучшают эмоциональное состояние и самочувствие не так хорошо и быстро.

Негативные слова и выражения - кишка тонка, вырви глаз, глухая тетеря и им подобные - не могут вызывать заболевания, как уверяет Вероника Сысоева. Но также психотерапевт напоминает, что такие слова оказывают психологическое влияние на формирование определенного отношения к себе, самооценку и результаты в жизни.

Любые фразы и установки, которые помогают увидеть выход из сложной ситуации, повысить самооценку, почувствовать уверенность в себе, веру и надежду на лучшее, могут снизить уровень стресса и улучшить самочувствие. Также с их помощью можно "записать" на уровень подсознания убеждения, способные улучшить качество жизни в будущем.