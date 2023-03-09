Почему мы боимся клоунов: мнение ученых

У каждого из нас есть свои страхи: кто-то боится темноты, кто-то – пауков, одни приходят в ужас при виде змей, а другие на дух не переносят... клоунов. Удивительно, но люди, призванные развлекать детей и дарить радость, порой способны испугать не только малышей, но и их родителей.

Фото: Кадр из фильма «Оно» Кадр из фильма «Оно»

Ученые выяснили, почему многие из нас на самом деле боятся клоунов. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Исследователи из Великобритании провели опрос среди 987 добровольцев от 17 до 77 лет. Более половины опрошенных (53,5%) отметили, что испытывают хотя бы небольшой страх перед клоунами. При этом 5% подчеркнули, что по-настоящему их боятся.

Что интересно, другие фобии у людей проявляются реже: так, животных опасаются 3,8%, крови, травм и инъекций – 3%, высоты – 2,8%, закрытого пространства – 2,2%, а полетов 1,3%.

Специалисты также установили, что женщины больше боятся клоунов, чем мужчины. Кроме того, подтвердилась уже ранее доказанная гипотеза о том, что, чем старше человек, тем меньше его уровень страха по отношению к чему бы то ни было.

Вскоре респондентам, которые сообщили хотя бы о минимальной боязни клоунов, выдали опросник. Данный инструмент помог экспертам установить, какие именно причины заставляют людей бояться клоунов.

В ходе работы ученые выяснили, что чаще всего люди боятся клоунов из-за грима – он скрывает настоящие эмоции и намерения человека, из-за чего провоцирует чувство неопределенности. Помимо этого, у многих людей боязнь клоунов вызвана популярной культурой: в частности, знаменитым романом Стивена Кинга "Оно", а также его экранизациями, которые придали клоуну-убийце визуальную форму.

Самой редкой причиной боязни клоунов оказался "личный опыт". Иными словами, лишь у немногих респондентов фобия возникла на основе их негативного опыта взаимодействия с клоунами.