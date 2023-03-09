4 вещи, которые нужно сделать после измены

С изменами сталкиваются миллионы женщин по всему миру. Кому-то удается стойко пережить предательство, а для кого-то измена становится серьезным ударом, который способен поставить крест на здоровых отношениях в будущем.

Фото: Кадр из сериала "Измены" Кадр из сериала "Измены"

Однако существует несколько вещей, которые помогут начать жизнь с чистого листа и отпустить даже самое болезненное прошлое. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

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Проработать эмоции

По словам психолога, эксперта по знакомствам и отношениям Шерил Муир, самый здоровый способ пережить измену – это проработать свои эмоции. Как это сделать? Необходимо замечать свои чувства и называть их. Например: "мне больно", "я чувствую, что меня предали", "мне одиноко". Обозначая свои эмоции, мы проходим через них и, как следствие, оставляем позади.

Избегать самобичевания

Нередко после измены женщины начинают обвинять себя в неверности партнера, тем самым лишь усугубляя свое эмоциональное состояние. Клинический психолог, специализирующаяся на травмах и проблемах в отношениях Карла Мари Мэнли подчеркивает:

"За все годы моей работы я не встречала ни одного человека, который изменил бы и не был на 100% виноват в этом".

Вполне возможно, что в ваших отношениях не все было гладко, однако это не оправдывает человека, который решился пойти на измену. Вот почему крайне важно не предаваться самобичеванию и пресекать все попытки окружающих обвинить вас в том, что вам изменили.

Проанализировать своих партнеров

Психолог Шерил Муир советует быть "радикально честной", анализируя своих партнеров. Если вы регулярно отдаете предпочтение мужчинам, которые плохо относятся к вам, пренебрегают вами и с которыми вы не чувствуете себя счастливой, важно обратить внимание на свою самооценку:

"Если кто-то с детства верит, что не заслуживает многого, то он будет подсознательно искать людей, которые докажут, что эти убеждения истинные", –поясняет Муир.

Поработайте над собой