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3 часа назад

4 вещи, которые нужно сделать после измены

Мира Маркина

С изменами сталкиваются миллионы женщин по всему миру. Кому-то удается стойко пережить предательство, а для кого-то измена становится серьезным ударом, который способен поставить крест на здоровых отношениях в будущем.

4 вещи, которые нужно сделать после измены
Фото: Кадр из сериала "Измены"Кадр из сериала "Измены"

Однако существует несколько вещей, которые помогут начать жизнь с чистого листа и отпустить даже самое болезненное прошлое. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

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Проработать эмоции

По словам психолога, эксперта по знакомствам и отношениям Шерил Муир, самый здоровый способ пережить измену – это проработать свои эмоции. Как это сделать? Необходимо замечать свои чувства и называть их. Например: "мне больно", "я чувствую, что меня предали", "мне одиноко". Обозначая свои эмоции, мы проходим через них и, как следствие, оставляем позади.

Избегать самобичевания

Нередко после измены женщины начинают обвинять себя в неверности партнера, тем самым лишь усугубляя свое эмоциональное состояние. Клинический психолог, специализирующаяся на травмах и проблемах в отношениях Карла Мари Мэнли подчеркивает:

"За все годы моей работы я не встречала ни одного человека, который изменил бы и не был на 100% виноват в этом".

Вполне возможно, что в ваших отношениях не все было гладко, однако это не оправдывает человека, который решился пойти на измену. Вот почему крайне важно не предаваться самобичеванию и пресекать все попытки окружающих обвинить вас в том, что вам изменили.

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Проанализировать своих партнеров

Психолог Шерил Муир советует быть "радикально честной", анализируя своих партнеров. Если вы регулярно отдаете предпочтение мужчинам, которые плохо относятся к вам, пренебрегают вами и с которыми вы не чувствуете себя счастливой, важно обратить внимание на свою самооценку:

"Если кто-то с детства верит, что не заслуживает многого, то он будет подсознательно искать людей, которые докажут, что эти убеждения истинные", –поясняет Муир.

Поработайте над собой

По словам Карлы Мэнли, после измены недостаточно сказать: "Я не виновата". Необходимо приложить усилия, чтобы вернуть уверенность в себе. Прежде всего эксперт рекомендует обратиться к психологу и проработать произошедшее. С помощью профессионала вам удастся быстрее оправиться, чем если вы попытаетесь сделать это самостоятельно.

Психология,
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