Почему человек не выходит из головы и с чем это связано

В какой-то момент жизни каждый ловил себя на мыслях об определенном человеке. Существует множество возможных психологических причин, почему мы продолжаем зацикливаться на одном человеке, особенно, если это происходит после расставания. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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В подкасте "Активное согласие" психолог Мария Потудина выделяет три причины, из-за которых люди чаще всего фокусируются на прошлом и не могут отойти от расставания.

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Вы продолжаете отношения

Когда мы постоянно думаем о человеке, просматриваем его социальные сети и вспоминаем все хорошее, мы как будто поддерживаем отношения, которые закончились и не даем себе проживать утрату. Таким образом человек создает проекции, в которых отношения не завершились, а просто по какой-то причине находятся на паузе. По-хорошему каждому из нас необходимо поставить логическую точку в отношениях, но не всегда расставания подразумевают наличие диалога.

Продолжая следить за чужой жизнью, вместе с этим мы продолжаем контролировать ее. Понимание того, что происходит в жизни бывшего вызывает чувство удовлетворения и спокойствия, но вместе с этим и разнообразные негативные эмоции, ведь жизнь другого продолжается. По словам психолога, иногда лучше заблокировать человека на время.

Вы отвлекаетесь от своей жизни

Если вы познакомились с кем-то, кто вызвал у вас интерес, ваш мозг может тут же сосредоточиться на новом объекте, как способ отвлечься от того, что происходит в вашей жизни. Если у вас проблемы на работе или в отношениях, вы мыслями будете пытаться уйти от этих сложностей с помощью другого человека.

Мозг будет продумывать разные варианты событий с новым человеком, а вы будете находиться поисках ответов на возникающие вопросы. В результате, сместите фокус с неприятностей на другого человека, только вот неприятности никуда не денутся. Более того, избегая трудностей и конфликтов, велика вероятность, что вы упустите свои границы и попадете не в самые лучшие отношения, поэтому психологи советуют замедлитсья и сконцентрироваться на себе.

Вы одиноки не сепарировались

Другой человек может все время жить в вашей голове, если вы страдаете от одиночества. Так может произойти, если вы давно не чувствовали себя любимым и желанным в паре, заинтересовались кем-то недавно или только вышли из отношений. Возможно, вам даже не хочется быть конкретно с этим человеком, вы просто ищите того, кто избавит вас от чувства покинутости.

Психологи советуют не искать отношения из чувства одиночества, а дождаться того момента, когда вы будете чувствовать себя хорошо даже без пары. Однако само собой это не произойдет, необходимо провести некоторую работу над собой, в том числе с психотерапевтом, чтобы почувствовать себя целостным.

Вас мучает проблема "невыбора"

О бессознательном говорил еще Карл Юнг, именно оно отвечает за зону "невыбора". Каждый день мы совершаем множество решений, например, быть или не быть с каким-то человеком. Однако состояние невыбора и незнание того, а что было бы, если бы мы поступили иначе, мучает нас.