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40 минут назад

Психологи выяснили, что указывает на измену партнера

Мира Маркина

Психологи Университета Бригама Янга доказали, что измену и нечестное обращение с семейным бюджетом предсказывает кокетство партнера. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Frontiers in Psychology.

Психологи выяснили, что указывает на измену партнера
Фото: PxherePxhere

Ученые провели опрос среди двух тысяч пар, заключивших брак. Супруги рассказали о своих отношениях, флирте с другими людьми и уровне нравственности. Их также спрашивали о том, изменяли ли они партнерам, утаивали ли от него покупки и скрывали ли счет.

Как заключают авторы исследования, чем выше удовлетворенность отношениями в браке, тем, скорее всего, менее вероятен финансовый обман одного из супругов. Если кто-то из партнеров флиртует с посторонним человеком, вероятность нечестности в денежном плане повышается на 49%, а шанс измены возрастает на 219%.

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Ранее наука опровергла популярные мифы об изменах.

Психология,
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