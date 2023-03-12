Психологи выяснили, что указывает на измену партнера

Психологи Университета Бригама Янга доказали, что измену и нечестное обращение с семейным бюджетом предсказывает кокетство партнера. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Frontiers in Psychology.

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Ученые провели опрос среди двух тысяч пар, заключивших брак. Супруги рассказали о своих отношениях, флирте с другими людьми и уровне нравственности. Их также спрашивали о том, изменяли ли они партнерам, утаивали ли от него покупки и скрывали ли счет.

Как заключают авторы исследования, чем выше удовлетворенность отношениями в браке, тем, скорее всего, менее вероятен финансовый обман одного из супругов. Если кто-то из партнеров флиртует с посторонним человеком, вероятность нечестности в денежном плане повышается на 49%, а шанс измены возрастает на 219%.