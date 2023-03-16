Признаки, по которым собеседник выдает свою неприязнь

Если бы люди могли читать мысли других, это бы сильно упростило им жизнь. Так, мы бы могли узнать, что определенный человек думает о нас на самом деле. Однако такой способностью люди пока не обладают.

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Тем не менее, существуют признаки, по которым можно понять в разговоре, что человеку вы неприятны. Сделать это можно, например, по языку жестов. О том, как выявить неприязнь — в материале “Рамблера”.

Личные вопросы

Если при общении с вами человек не задает вам личные вопросы, то это может быть сигналом к тому, что вы ему неприятны. Ученые выяснили, что если ваш собеседник не стремиться узнать вас или детали вашей жизни, то это значит, что вы ему неприятны и он не настроен на дальнейшее общение с вами.

Зрительный контакт

Если собеседник при разговоре постоянно отводит глаза или смотрит в другую сторону, значит, ему совсем неинтересно то, что вы говорите, а ваше отношение к нему его совсем не интересует. Иногда отсутствие зрительного контакта может говорить о стеснении, но такое происходит исключительно в первые минуты знакомства.

Делает вид, что вас нет

Этот пункт хорошо заметен в групповых разговорах. Если вы вы вносите какие-либо реплики, а человек игнорирует вас и ваше мнение, то он таким образом хочет показать свою неприязнь к вам. Человек, который открыто игнорирует вас и ваши реплики, особенно в разговоре с другими людьми, очень хочет показать вам и другим, что вы ему не нравитесь.

Отсутствие искренности