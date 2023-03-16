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33 минуты назад

Признаки, по которым собеседник выдает свою неприязнь

Мария Каткова

Если бы люди могли читать мысли других, это бы сильно упростило им жизнь. Так, мы бы могли узнать, что определенный человек думает о нас на самом деле. Однако такой способностью люди пока не обладают.

Признаки, по которым собеседник выдает свою неприязнь
Фото: UnsplashUnsplash

Тем не менее, существуют признаки, по которым можно понять в разговоре, что человеку вы неприятны. Сделать это можно, например, по языку жестов. О том, как выявить неприязнь — в материале “Рамблера”.

Личные вопросы

Если при общении с вами человек не задает вам личные вопросы, то это может быть сигналом к тому, что вы ему неприятны. Ученые выяснили, что если ваш собеседник не стремиться узнать вас или детали вашей жизни, то это значит, что вы ему неприятны и он не настроен на дальнейшее общение с вами.

Зрительный контакт

Если собеседник при разговоре постоянно отводит глаза или смотрит в другую сторону, значит, ему совсем неинтересно то, что вы говорите, а ваше отношение к нему его совсем не интересует. Иногда отсутствие зрительного контакта может говорить о стеснении, но такое происходит исключительно в первые минуты знакомства.

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Делает вид, что вас нет

Этот пункт хорошо заметен в групповых разговорах. Если вы вы вносите какие-либо реплики, а человек игнорирует вас и ваше мнение, то он таким образом хочет показать свою неприязнь к вам. Человек, который открыто игнорирует вас и ваши реплики, особенно в разговоре с другими людьми, очень хочет показать вам и другим, что вы ему не нравитесь.

Отсутствие искренности

Если собеседник слишком бурно реагирует на все ваши рассказы, новости и все, что вы ему рассказываете, то эти эмоции наверняка поддельные. Он может восхищаться тем, как вы гладите собаку, но это будет серьезным лицемерием с его стороны. Таким образом человек пытается скрыть, что вы ему неприятны.

Психология,
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