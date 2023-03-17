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3 часа назад

Daily Mail: Чтобы справиться с панической атакой без лекарств, нужна особая техника дыхания

Мира Маркина

Приступ сильной тревоги можно преодолеть, зная несколько простых техник. Подробнее о каждой из них изданию Daily Mail рассказали психологи Иэн Стэнли, Кэролайн Рубинштейн и Карен Кэссиди.

Кэролайн Рубинштейн рекомендовала при наступлении панической атаки (ПА) использовать технику радуги – осмотреться и найти три предмета красного цвета, затем оранжевого, желтого, зеленого (и так далее). Гамму цветов можно расширять. Главное, что этот метод легко применим в сложных ситуациях – например, когда вы за рулем или летите в самолете.

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Также эксперт предложила в случае ПА послушать любимую музыку или погрузить руки и лицо в ледяную воду.

Медленный вдох с еще более размеренным выдохом – еще один доступный метод прийти в себя, считает Иэн Стэнли:

«Вдох связан с симпатической нервной системой, которая активирует реакцию «дерись и беги». В каком-то смысле это педаль газа. Между тем выдох связан с парасимпатической нервной системой, которая влияет на способность успокаиваться».

Во время панической атаки стоит вспомнить об осанке, отмечает Карен Кэссиди. Сгорбленная спина способствует угнетенному дыханию и, как следствие, усилению тревоги. По мнению эксперта, уверенная поза снизит уровень стресса, поможет почувствовать себя лучше.

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