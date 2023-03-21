Как с помощью квадрата Декарта научиться уже принимать решения

Каждый день мы принимаем решения: что сегодня надеть? Каким маршрутом добираться на работу? Что съесть на обед? Мы привели в качестве примера бытовые ситуации (хотя и они порой могут ввести в ступор). Но что если предстоит сделать по-настоящему сложный выбор, а сил для этого нет? «Рамблер» разобрался, почему так происходит и что с этим возможно сделать.

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Можно выделить несколько ключевых причин, из-за которых люди не стремятся принимать решения или боятся момента принятия решения, оттягивая его. Подробнее о них рассказала интегральный психолог, эксперт кафедры «Коучинг» Академии социальных технологий Карина Конорева.

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Во-первых, это ответственность, которая связана с внутренней зрелостью, смелостью и осознанностью.

Если я принимаю решение, то беру ответственность и за само решение, и за результат, к которому оно приведет. Но часто люди боятся брать ответственность за этот результат – как правило, в последствии придется объяснять, отстаивать свою точку зрения, особенно если это решение будет не очень удобным или выгодным для окружающих.



Поэтому решения требуют внутреннего ресурсного состояния, осознанности и смелости. Карина Конорева Эксперт кафедры «Коучинг» Академии социальных технологий, трансформационный коуч и интегральный психолог

Не меньше на нас влияет и страх оценки со стороны окружающих. Здесь также проявляются комплексы отличника и самозванца.

Дело в том, что каждый хочет быть хорошим и нравиться другим – так уж устроена психология человека. Многим сложно быть не таким как все. Однако, желание быть самим собой (а иногда идти в разрез с мнением окружающих или против всех) требует смелости и ответственности. Поэтому важно быть готовым к реакции, которая может последовать за принятым решением, подчеркивает психолог.

Ограничивающие убеждения и страх неизвестности – еще одна причина. Человек в момент принятия решения начинает теряться в догадках, предполагая, а что будет, если он сделает так, как запланировал. Здесь также требуется внутренняя ответственность и смелость войти в новое и неизвестное.

И самое неприятное в этом списке – это инфантильность, незрелость личности.

Эти качества личности не зависят от биологического возраста, а говорят о том, что человек пока не достиг такого уровня осознанности, чтобы жить по собственному сценарию. Конечно, удобно жить как по накатанной или пользоваться результатами решений, принятых другими. Однако, когда человек не берет на себя ответственность и не принимает решения, не делает так, как удобно и выгодно ему, то остается ведомым. Карина Конорева Эксперт кафедры «Коучинг» Академии социальных технологий, трансформационный коуч и интегральный психолог

Если у вас пока нет сил разобраться с причинами, которые тормозят принятие решений, можно попробовать использовать в моменте одну вспомогательную технику.

Квадрат Декарта — психологическая техника, позволяющая рассмотреть ситуацию с разных сторон и сделать выбор. Ее придумал французский философ, ученый и математик Рене Декарт. Вам понадобятся лист бумаги и ручка.

Перечеркните лист вдоль и поперек, разделив его тем самым на четыре секции. Подумайте о ситуации, в которой оказались, и запишите ответы на следующие четыре вопроса (каждому отведите по ячейке):

что будет, если это произойдет;

что будет, если это не произойдет;

чего не будет, если это произойдет;

чего не будет, если это не произойдет.