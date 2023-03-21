Как с помощью квадрата Декарта научиться уже принимать решения

Каждый день мы принимаем решения: что сегодня надеть? Каким маршрутом добираться на работу? Что съесть на обед? Мы привели в качестве примера бытовые ситуации (хотя и они порой могут ввести в ступор). Но что если предстоит сделать по-настоящему сложный выбор, а сил для этого нет? «Рамблер» разобрался, почему так происходит и что с этим возможно сделать.
Можно выделить несколько ключевых причин, из-за которых люди не стремятся принимать решения или боятся момента принятия решения, оттягивая его. Подробнее о них рассказала интегральный психолог, эксперт кафедры «Коучинг» Академии социальных технологий Карина Конорева.
Во-первых, это ответственность, которая связана с внутренней зрелостью, смелостью и осознанностью.
Не меньше на нас влияет и страх оценки со стороны окружающих. Здесь также проявляются комплексы отличника и самозванца.
Дело в том, что каждый хочет быть хорошим и нравиться другим – так уж устроена психология человека. Многим сложно быть не таким как все. Однако, желание быть самим собой (а иногда идти в разрез с мнением окружающих или против всех) требует смелости и ответственности. Поэтому важно быть готовым к реакции, которая может последовать за принятым решением, подчеркивает психолог.
Ограничивающие убеждения и страх неизвестности – еще одна причина. Человек в момент принятия решения начинает теряться в догадках, предполагая, а что будет, если он сделает так, как запланировал. Здесь также требуется внутренняя ответственность и смелость войти в новое и неизвестное.
И самое неприятное в этом списке – это инфантильность, незрелость личности.
Если у вас пока нет сил разобраться с причинами, которые тормозят принятие решений, можно попробовать использовать в моменте одну вспомогательную технику.
Квадрат Декарта — психологическая техника, позволяющая рассмотреть ситуацию с разных сторон и сделать выбор. Ее придумал французский философ, ученый и математик Рене Декарт. Вам понадобятся лист бумаги и ручка.
Перечеркните лист вдоль и поперек, разделив его тем самым на четыре секции. Подумайте о ситуации, в которой оказались, и запишите ответы на следующие четыре вопроса (каждому отведите по ячейке):
Данная техника позволяет не только взглянуть на ситуацию под разными углами, но и успокоить тревогу в связи с принятием решения. Пользуясь квадратом, вы также оцените потенциальные потери и приобретения и наконец-то сделаете выбор, который коррелирует с вашими ценностями.