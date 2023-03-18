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49 минут назад

Психиатр Толоконин рассказал, что развод родителей создает психотравму

Мария Каткова

Психиатр и семейный психолог Артем Толоконин рассказал, какие травмирующие события из детства могут вызвать травмы во взрослом возрасте. Об этом сообщает "Мослента".

Психиатр назвал события в детстве, предшествующие травмам
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Так, наиболее распространенной травмой эксперт посчитал развод родителей. В этой ситуации ребенок может почувствовать себя ненужным, поэтому во взрослом возрасте он воспроизводит действия своих отца и матери, так как потерял доверие к людям в детстве.

Психолог объяснил, с кем не построить крепкие отношения

Также во взрослом возрасте у некоторых людей может развиваться тревожность. Это происходит у тех, кто в детстве переживал смерть близкого человека.

Толоконин отметил, что недопустимо наличие психотравма и проблем помогут теплые и доверительные отношения в семье.

Ранее сообщалось, что психолог назвала пять главных признаков скрытого абьюзера.

Психология,Артем Толоконин,
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