Что такое эффект свидетеля и как его преодолеть

Не зря говорят, что одиночество сильнее всего ощущается в толпе. Нередко бывает так, что в ситуации, когда человеку нужна любая помощь здесь и сейчас, люди, оказавшиеся рядом, не спешат помогать. Причем чем больше вокруг народа, чем меньше шанс, что кто-то откликнется. На самом деле ничего удивительного в этом нет. Так проявляется эффект свидетеля. Что это такое и как себя вести, чтобы получить помощь в трудной ситуации, "Рамблеру" рассказала эксперт – член Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий, психолог Марина Черникова.

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Эффект свидетеля – травма наблюдателя

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Как объясняет Марина Черникова, травма наблюдателя возникает у человека, который становится свидетелем каких-то чрезвычайных событий: насилия, террористического акта, землетрясения, пожара, при котором гибнут люди, – любого другого события, к которому человек психологически был не готов.

"Здесь срабатывает эффект внезапности – как непосредственный участник травматического события, так и наблюдатель переживают в этот момент сильнейший стресс. При этом у наблюдателя уровень стресса может быть равен тому, что испытывает непосредственный участник. Более того, может возникнуть и посттравматический синдром из-за того, что человек в моменте испытывает ощущение беспомощности, небезопасности, потерю привычного мира – то, что казалось стабильным, понятным и опорным вдруг исчезает".

Марина Черникова Член Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий, психолог

Так, у того, кто стал свидетелем насилия, при котором он не может ничего предпринять, возникает сильная психологическая травма. Психологами было замечено, что травматический эффект события, даже внезапного, может быть не таким сильным, если человек в моменте смог оказать помощь другим. Если же это невозможно, то тогда ощущение беспомощности преобладает.

Как выходить из этого состояния

Здесь работа строится, как и при синдроме посттравматического расстройства – важно дать человеку время восстановиться.

"Нельзя начинать работу сразу же после потрясения – нужно, чтобы прошло несколько дней, а лучше недель. Затем можно обратиться к техникам, предполагающим возврат к этому событию, благодаря которым человек сможет переосмыслить и интегрировать произошедший опыт, каким-то образом изменить свою роль, как участника этих событий. Например, из роли жертвы перейти в роль того, кто мог бы что-то предпринять или человека, контролирующего ситуацию. Когда происходит подобное событие, у человека ломается его привычный взгляд на мир. Положение вещей, при котором он что-то контролировал, сменяется ощущением полной беспомощности, характерной для детства. Поэтому задача психолога вернуть человека обратно во взрослое состояние, вернуть ощущение контроля и дать что-то, на что человек может хоть как-то влиять".

Марина Черникова Член Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий, психолог

Травме наблюдателя подвержена практически все люди, но влияние травмирующего события на психику может быть разным. Здесь учитываются индивидуальные особенности человека и его психики, а также личный опыт. Например, детские травмы, которые в этот момент события выходят на поверхность, цепляются через этот новый травмирующий опыт и раскрываются с новой силой.

Что делать, если вы стали свидетелем

Действительно, бывают ситуации – и мы часто с этим сталкиваемся, когда непонятно, как адекватно реагировать на происходящие вокруг события. Например, мы слышим крик о помощи, но не понимаем действительно ли человеку нужны помощь или это шутка, забавы подростков, семейный скандал.

В любом случае, если вы слышите крики о помощи, лучше постараться прояснить ситуацию, не проходить мимо, а подойти и либо самому задать вопрос, если вы оцениваете для себя ситуацию, как безопасную, либо привлечь кого-то – желательно полицию или охранника, другого человека в форме – кого-то, кто бы мог усилить вашу позицию. В ситуации, связанной с насилием, важно в первую очередь позаботиться о собственной безопасности и это правило №1. Но это не значит, что стоит спрятаться или равнодушно пройти мимо. Это говорит о том, что требуется свою позицию усилить. Если вы понимаете, что ваших сил для разрешения ситуации недостаточно, значит, нужно вызвать полицию или службу спасения.

Марина Черникова Член Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий, психолог

Что делать, если вы стали жертвой

Если вы женщина и оказываетесь в ситуации, когда нападают на вас, помните, что ваш самый главный инструмент – крик, поэтому пользуйтесь им, советует Марина Черникова.

Многие не умеют кричать, впадают в ступор на фоне сильного стресса, поэтому этот навык хорошо бы потренировать. Далее – первое, что можно сделать в ситуации, когда к вам пристает мужчина не агрессивный, а находящийся в состоянии алкогольного опьянения – попробовать промолчать и пройти мимо, не включаясь в разговоры. Если же вас начинают хватать за руки, пытаться каким-то образом вас преследовать, в этом случае громко называйте то, что делает этот человек: "Прекратите трогать меня за руки", "Прекратите хватать меня, оставьте меня в покое!". Кричите громко, чтобы привлечь к себе внимание. Вы можете обратиться за помощью к любому человеку, который будет находиться рядом. При этом, это не значит, что вы должны искать обязательно брутального мужчину, можно, например, просто пойти рядом с женщиной, любым другим прохожим. Уже этим вы сильно усложните задачу своему преследователю и скорее всего он отстанет.

Марина Черникова Член Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий, психолог

Если вы мужчина и к вам пристают с оружием или кастетом, исходите из соображений личной безопасности.

Если вы понимаете, что навыков, чтобы отразить атаку у вас нет, лучше отдать человеку то, что он просит, например, деньги и потом обратиться в полицию. Если ситуация такова, что на вас нападают, а вам уже нужно обороняться, значит, обороняйтесь всеми подручными предметами, которые у вас есть: сумкой, палкой, лежащей неподалеку, либо другими предметами.

Марина Черникова Член Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий, психолог

Как понять, действительно ли человеку нужна помощь

Важно человека об этом спросить, отмечает Марина Черникова. Насторожитесь, если вы видите, что человек лежит на тротуаре или в общественном транспорте, а вы видите неестественную позу или ситуацию, вызывающие сомнения, например, скандал молодых людей, который закладывает свидетельствующий о том, что не все в порядке.