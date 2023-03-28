Как воспринимать критику и не обижаться: 5 советов

Одни из нас реагируют на критику очень резко: обижаются, расстраиваются и даже сердятся. Других же, кажется, критика даже не задевает. Они выслушивают ее, делают выводы или игнорируют, не показывая никаких негативных эмоций. В чем их секрет и как это им удается? Разбираемся вместе с тренером по голосу Седой Каспаровой.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Критика может оказаться тем самым фактором, который вас не просто расстроит, а просто-таки заставит опустить руки, лишит желания двигаться дальше. Для тех, кто страдает от комплекса самозванца, а потому и так-то не слишком уверен и в себе, и в правильности того, что он делает, критика, скорее, станет инструментом, который погубит зачатки уверенности на корню.



Всем нам хотелось, чтобы сказанное, сделанное или написанное нами воспринималось «на ура», но в реальности так бывает очень редко. Чаще всего вместе с похвалой мы получаем и негативные мнения. Но критику можно и нужно научиться воспринимать иначе, не впадая каждый раз в печаль и уныние от услышанного. Седа Каспарова Тренер по дизайну голоса, речи и публичным выступлениям

Видео дня

Посмотрите, кто вас критикует

Если вы видите негативный комментарий или слышите какое-то мнение, в котором то, что вы делаете, подвергается критике, то постарайтесь понять, стоит ли вообще прислушиваться к этому человеку. Кто вас критикует? Является ли этот человек специалистом в вашей теме, понимает ли он в ней хоть что-нибудь, чтобы высказывать свое «фи» вам.

В том случае, если, кроме желания оскорбить или «слить негатив», у него ничего нет, такая критика вряд ли будет конструктивной и ее точно не нужно принимать близко к сердцу.

Если же человек действительно разбирается в том, о чем говорит, то, возможно, стоит прислушаться к его словам. Можете не просто выслушать, но и уточнить, правильно ли вы поняли его мнение, действительно ли он советует делать так, а не иначе. Так вы сможете снизить накал страстей и переведете ваше общение в продуктивное русло. В итоге может оказаться, что человек действительно даст вам совет, который пойдет вам на пользу.

Не отвечайте критикой на критику

Тот, кто вас критикует, часто может быть возбужден, агрессивно настроен и резко выражать свои мысли. Нередко первым желанием станет ответить ему в той же манере, но лучше этого не делать. Погасите в себе эмоции, говорите максимально спокойно, оперируйте фактами, не переходя на личности и уж, тем более, не опускаясь до оскорблений. Нередко оказывается, что вся агрессия критикующего быстро сходит на нет, а запал проходит, если говорить с ним спокойно.

Седа Каспарова Тренер по дизайну голоса, речи и публичным выступлениям

Разрешите себе вообще не вступать в диалог

Если не чувствуете, что способны вести диалог спокойно и по делу, а понимаете, что взаимодействие с критикующим только лишает вас энергии и сил, то просто не общайтесь. Вы не обязаны отвечать на критику, если вам не хочется.

Не переубеждайте

Не старайтесь доказать тому, кто вас критикует, что он не прав. Будьте милы, приветливы, говорите спокойно, но не надо переубеждать. Это сделать сложно или даже невозможно.



Примите для себя, что в мире совершенно точно есть и будут люди, которые не согласны с вами, которым вы не симпатичны, которым не нравится то, что вы делаете. Невозможно быть хорошим для всех, а хейтеры и критики есть даже у самых умных, самых талантливых, самых успешных людей. Седа Каспарова Тренер по дизайну голоса, речи и публичным выступлениям

Искореняйте синдром самозванца

Тем, кто живет во власти синдрома самозванца, приходится нелегко даже тогда, когда он не слышит критику. Такому человеку сложно выступать публично, доносить свое мнение, отстаивать свою точку зрения.

Такие люди чаще становятся объектом хейта и неправомерной критики из-за того, что они буквально излучают неуверенность: их поза, речь и жесты указывают на нее. Таких людей критикой сломить проще всего, так как любое замечание будто подтверждает тот факт, что они просто не имеют право на ту или иную точку зрения.