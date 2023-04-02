Разбор с психологом: "Я не умею дружить с женщинами"

В редакцию "Рамблера" пришло письмо от читательницы, которая оказалась в непростой жизненной ситуации.
Мы не смогли остаться в стороне и взяли комментарий по ее запросу у специалиста.
Публикуем письмо с разбором от психолога, чтобы помочь не только самой читательнице, но и всем тем, кому также близка эта проблема.
Здравствуйте!
Хотела бы получить разбор жизненной ситуации, в которой сейчас нахожусь. Уже поставила себе кучу разных диагнозов, но хотелось бы понять, откуда ноги растут.
У меня нет лучших подруг. Я не умею и не знаю, как выстраивать отношения с женщинами. Я очень хочу дружить именно женской дружбой, поддерживающей, понятной и всеобъемлющей.
А со взрослыми женщинами я вообще не знаю, как себя вести (на работе, например). Чувствую себя маленькой девочкой и, откровенно говоря, их боюсь, хотя они старше-то меня на пять лет.
Но больше меня заботит отсутствие дружбы именно с женщинами-ровесницами. Я родилась и жила в полной счастливой семье, я старший ребенок, есть младшая сестра. Я не люблю теорию, что «все проблемы родом из детства», поскольку я люблю своих родителей, хорошо с ними общаюсь, дружу и нет проблемы их обнять, поцеловать, взять денег в долг и так далее.
Такая же история и с сестрой. Но к 30-ти годам я растеряла всех своих подруг, не то чтобы лучших, а даже приятельниц, знакомых.
Я очень переживаю на эту тему, поскольку меня отвергли подруги без объяснения причин, просто перестали общаться, подруги, которых я действительно любила, и переживала потерю не легче, чем с мужчиной.
Дружила я с ними разное количество времени: с кем-то со школы, с кем-то с универа, с кем-то работала не один год. И вот сейчас я сижу второй раз в декрете и понимаю, что мне просто некому написать, не с кем поделиться.
Конечно, я пишу таким же мамочкам в декрете, но чувствую, что они закрыты на все темы, кроме детских. Когда я разбирала один кейс на работе с коучем (клиент-женщина попросила убрать меня с проекта) мне эксперт объяснил, что всему причиной черная женская зависть.
Я действительно красивая, у меня никогда не было проблем с мужчинами. Я второй раз замужем, и, казалось бы, все у меня хорошо.
Но неужели мои подруги мне на самом деле завидовали, и потом зависть так их захлестнула, что они даже видеть меня больше не могут? Не понимаю, чему завидовать-то?!
Эксперт назвала желание читательницы обзавестись единомышленницами абсолютно понятным. При этом она отметила, что в вопросе взаимодействия с женщинами особое место занимает проекция отношений с мамой из раннего детского возраста.
При этом специалист подчеркнула, что текущая коммуникация с родителями не несет важности. Имеет значение лишь тот факт, что мы начинаем проецировать отношение с мамой или сестрой на отношения с подругами, добавила она.
То же самое, по словам психотерапевта, касается страха перед более взрослыми женщинами. И здесь имеет значение та линия, на которой мы стоим с людьми, утверждает она.
Проблемы с ровесницами, по мнению врача, тоже связаны с чем-то подобным. Она допускает мысль о том, что читательница уходит от линейной позиции и становится либо в позицию ниже, либо в позицию выше.
Она подчеркнула необходимость проработки внутренней опоры, так как важно опираться не на семью, а на себя. Научившись выстраивать ее, больше не придется смещать ее на окружающих людей, включая подруг, заявила специалист.
Также Сысоева настаивает на том, что читательнице следует обратиться к психотерапевту, чтобы разобрать перечисленные ситуации подробно и дойти до корня проблем, потому что их можно быть несколько. При этом зависть она назвала последней причиной в списке.
Если вы чувствуете потребность в помощи психолога, ждем писем с описанием волнующей вас проблемы на e-mail: e.surina@rambler.ru. Возможно, что именно ваша история будет опубликована в следующем разборе с экспертом.