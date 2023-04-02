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14 минут назад

Разбор с психологом: "Я не умею дружить с женщинами"

Катерина Саломе
Вероника Сысоеваэксперт

В редакцию "Рамблера" пришло письмо от читательницы, которая оказалась в непростой жизненной ситуации.

Разбор с психологом: "Я не умею дружить с женщинами"
Фото: UnsplashUnsplash

Мы не смогли остаться в стороне и взяли комментарий по ее запросу у специалиста.

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Публикуем письмо с разбором от психолога, чтобы помочь не только самой читательнице, но и всем тем, кому также близка эта проблема.

Здравствуйте!

Хотела бы получить разбор жизненной ситуации, в которой сейчас нахожусь. Уже поставила себе кучу разных диагнозов, но хотелось бы понять, откуда ноги растут.

У меня нет лучших подруг. Я не умею и не знаю, как выстраивать отношения с женщинами. Я очень хочу дружить именно женской дружбой, поддерживающей, понятной и всеобъемлющей.

А со взрослыми женщинами я вообще не знаю, как себя вести (на работе, например). Чувствую себя маленькой девочкой и, откровенно говоря, их боюсь, хотя они старше-то меня на пять лет.

Но больше меня заботит отсутствие дружбы именно с женщинами-ровесницами. Я родилась и жила в полной счастливой семье, я старший ребенок, есть младшая сестра. Я не люблю теорию, что «все проблемы родом из детства», поскольку я люблю своих родителей, хорошо с ними общаюсь, дружу и нет проблемы их обнять, поцеловать, взять денег в долг и так далее.

Такая же история и с сестрой. Но к 30-ти годам я растеряла всех своих подруг, не то чтобы лучших, а даже приятельниц, знакомых.

Я очень переживаю на эту тему, поскольку меня отвергли подруги без объяснения причин, просто перестали общаться, подруги, которых я действительно любила, и переживала потерю не легче, чем с мужчиной.

Дружила я с ними разное количество времени: с кем-то со школы, с кем-то с универа, с кем-то работала не один год. И вот сейчас я сижу второй раз в декрете и понимаю, что мне просто некому написать, не с кем поделиться.

Конечно, я пишу таким же мамочкам в декрете, но чувствую, что они закрыты на все темы, кроме детских. Когда я разбирала один кейс на работе с коучем (клиент-женщина попросила убрать меня с проекта) мне эксперт объяснил, что всему причиной черная женская зависть.

Я действительно красивая, у меня никогда не было проблем с мужчинами. Я второй раз замужем, и, казалось бы, все у меня хорошо.

Но неужели мои подруги мне на самом деле завидовали, и потом зависть так их захлестнула, что они даже видеть меня больше не могут? Не понимаю, чему завидовать-то?!

Разбор с психологом:

«Прекрасно, что вы интересуетесь психологией: слушаете подкасты, у вас была сессия с коучем. Но, чтобы понять, откуда растут ноги, не следует самостоятельно ставить себе диагнозы. Необходимо обратиться к психотерапевту и найти те точки, которые привели к тому, что есть на текущий момент. Я полностью согласна с тем, что фраза "все из детства" абсолютно ни о чем не говорит, когда мы хотим разобраться, что происходит в ситуации и как с ней справляться»
Вероника Сысоева
Вероника СысоеваНарколог, психотерапевт

Эксперт назвала желание читательницы обзавестись единомышленницами абсолютно понятным. При этом она отметила, что в вопросе взаимодействия с женщинами особое место занимает проекция отношений с мамой из раннего детского возраста.

При этом специалист подчеркнула, что текущая коммуникация с родителями не несет важности. Имеет значение лишь тот факт, что мы начинаем проецировать отношение с мамой или сестрой на отношения с подругами, добавила она.

«И в этом моменте есть несостыковка: в отношениях с подругами мы не выполняем привычную роль вроде мамы или сестры»
Вероника Сысоева
Вероника СысоеваНарколог, психотерапевт

То же самое, по словам психотерапевта, касается страха перед более взрослыми женщинами. И здесь имеет значение та линия, на которой мы стоим с людьми, утверждает она.

«Например, с подругами, коллегами мы стоим на одной линии, и это не зависит от возраста. На работе это может зависеть от занимаемой должности, но даже там мы как личности стоим на одной линии. Если вы чувствуете себя "маленькой девочкой", то женщина, которая находится рядом, стоит на позиции выше. Этим и обусловлен дискомфорт, который вы чувствуете»
Вероника Сысоева
Вероника СысоеваНарколог, психотерапевт

Разбор с психологом: "В нашей семье нет взрослых"

Проблемы с ровесницами, по мнению врача, тоже связаны с чем-то подобным. Она допускает мысль о том, что читательница уходит от линейной позиции и становится либо в позицию ниже, либо в позицию выше.

Она подчеркнула необходимость проработки внутренней опоры, так как важно опираться не на семью, а на себя. Научившись выстраивать ее, больше не придется смещать ее на окружающих людей, включая подруг, заявила специалист.

«Причиной, по которой вас подруги отвергли, вполне вероятно является отсутствие сепарации. Ваши отношения должны складываться из внутренней опоры каждого. Тогда получится построить гармоничные отношения. Если эта опора не построена, другие могут не видеть перспектив в этих отношениях»
Вероника Сысоева
Вероника СысоеваНарколог, психотерапевт

Также Сысоева настаивает на том, что читательнице следует обратиться к психотерапевту, чтобы разобрать перечисленные ситуации подробно и дойти до корня проблем, потому что их можно быть несколько. При этом зависть она назвала последней причиной в списке.

«У многих есть убеждение, что, если мне завидуют, значит, я крутой. И тут нужно работать с собой. Если работает установка: я крутой, когда мне завидуют, то, естественно, такие ситуации будут снова и снова повторяться. Зависть — неприятное чувство, и нужно убрать те программы, которые могут эту зависть привлекать»
Вероника Сысоева
Вероника СысоеваНарколог, психотерапевт

Если вы чувствуете потребность в помощи психолога, ждем писем с описанием волнующей вас проблемы на e-mail: e.surina@rambler.ru. Возможно, что именно ваша история будет опубликована в следующем разборе с экспертом.

Психология,РОВЕСНИЦА,
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