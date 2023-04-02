Разбор с психологом: "Я не умею дружить с женщинами"

«Прекрасно, что вы интересуетесь психологией: слушаете подкасты, у вас была сессия с коучем. Но, чтобы понять, откуда растут ноги, не следует самостоятельно ставить себе диагнозы. Необходимо обратиться к психотерапевту и найти те точки, которые привели к тому, что есть на текущий момент. Я полностью согласна с тем, что фраза "все из детства" абсолютно ни о чем не говорит, когда мы хотим разобраться, что происходит в ситуации и как с ней справляться»



Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт